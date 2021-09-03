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Специалист научил, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора
Специалист научил, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора - РИА Новости, 03.09.2021
Специалист научил, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора
Скрыть важные для пользователя функции и данные смартфона под видом калькулятора помогут специально созданные приложения. Например, программа Calc Box выглядит... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T01:23
2021-09-03T01:23
технологии
анастасия ильичева
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Скрыть важные для пользователя функции и данные смартфона под видом калькулятора помогут специально созданные приложения. Например, программа Calc Box выглядит как калькулятор, но при вводе определенного порядка цифр открывает доступ к важной информации, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Такая программа позволяет защитить личные данные - начиная от пин-кодов и заканчивая номерами банковских карт, фото документов. С использованием “секретного калькулятора” мошенник вряд ли найдет их, поскольку не будет знать пароля. Однако далеко не факт, что создатели таких приложений не собирают те самые данные, что вы пытаетесь скрыть, подытожила эксперт.
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технологии, анастасия ильичева
01:23 03.09.2021
 
Специалист научил, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора

Аналитик Ильичева: данные в смартфоне поможет скрыть приложение Calc Box

© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Скрыть важные для пользователя функции и данные смартфона под видом калькулятора помогут специально созданные приложения. Например, программа Calc Box выглядит как калькулятор, но при вводе определенного порядка цифр открывает доступ к важной информации, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
“То есть, вся работа пользователя на смартфоне производится в “калькуляторе”, который, если его закрыть, скроет все личные данные. Если смартфон будет утерян или похищен, другой человек не сможет, не зная пароля “калькулятора”, получить доступ ко всей имеющейся информации собственника телефона”, - поясняет она.
Такая программа позволяет защитить личные данные - начиная от пин-кодов и заканчивая номерами банковских карт, фото документов. С использованием “секретного калькулятора” мошенник вряд ли найдет их, поскольку не будет знать пароля. Однако далеко не факт, что создатели таких приложений не собирают те самые данные, что вы пытаетесь скрыть, подытожила эксперт.
 
ТехнологииАнастасия Ильичева
 
 
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