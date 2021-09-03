https://ria.ru/20210903/kalkulyator-1748448094.html

Специалист научил, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора

Специалист научил, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора - РИА Новости, 03.09.2021

Специалист научил, как скрыть данные смартфона под видом калькулятора

Скрыть важные для пользователя функции и данные смартфона под видом калькулятора помогут специально созданные приложения. Например, программа Calc Box выглядит... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T01:23

2021-09-03T01:23

2021-09-03T01:23

технологии

анастасия ильичева

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Скрыть важные для пользователя функции и данные смартфона под видом калькулятора помогут специально созданные приложения. Например, программа Calc Box выглядит как калькулятор, но при вводе определенного порядка цифр открывает доступ к важной информации, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Такая программа позволяет защитить личные данные - начиная от пин-кодов и заканчивая номерами банковских карт, фото документов. С использованием “секретного калькулятора” мошенник вряд ли найдет их, поскольку не будет знать пароля. Однако далеко не факт, что создатели таких приложений не собирают те самые данные, что вы пытаетесь скрыть, подытожила эксперт.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, анастасия ильичева