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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/kabul-1748559123.html
Из магазинов в Кабуле пропал сахар
Из магазинов в Кабуле пропал сахар - РИА Новости, 03.09.2021
Из магазинов в Кабуле пропал сахар
Движению "Талибан"* будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением Афганистана, в стране уже пропали некоторые продукты, заявил в интервью РИА РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:28
2021-09-03T14:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Движению "Талибан"* будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением Афганистана, в стране уже пропали некоторые продукты, заявил в интервью РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.По его словам, сейчас главная проблема в государстве — экономическая."Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены", — пояснил он, подчеркнув, что денег в стране стало меньше.Как сообщил Жирнов, сейчас в республике растут цены, продукты питания исчезают с полок — например, в Кабуле уже нет сахара. Кроме того, девальвировалась национальная валюта.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.Как ранее сказал представитель талибов, пока неизвестно, когда объявят состав кабмина. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, дмитрий жирнов
14:28 03.09.2021 (обновлено: 14:55 03.09.2021)
 
Из магазинов в Кабуле пропал сахар

Посол России в Афганистане Жирнов: из магазинов в Кабуле пропал сахар

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Движению "Талибан"* будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением Афганистана, в стране уже пропали некоторые продукты, заявил в интервью РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
По его словам, сейчас главная проблема в государстве — экономическая.
"Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены", — пояснил он, подчеркнув, что денег в стране стало меньше.
Как сообщил Жирнов, сейчас в республике растут цены, продукты питания исчезают с полок — например, в Кабуле уже нет сахара. Кроме того, девальвировалась национальная валюта.
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На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.
Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.
Как ранее сказал представитель талибов, пока неизвестно, когда объявят состав кабмина. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанДмитрий Жирнов
 
 
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