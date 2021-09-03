https://ria.ru/20210903/kabul-1748559123.html

Из магазинов в Кабуле пропал сахар

Из магазинов в Кабуле пропал сахар - РИА Новости, 03.09.2021

Из магазинов в Кабуле пропал сахар

Движению "Талибан"* будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением Афганистана, в стране уже пропали некоторые продукты, заявил в интервью РИА РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:28

2021-09-03T14:28

2021-09-03T14:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Движению "Талибан"* будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением Афганистана, в стране уже пропали некоторые продукты, заявил в интервью РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.По его словам, сейчас главная проблема в государстве — экономическая."Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены", — пояснил он, подчеркнув, что денег в стране стало меньше.Как сообщил Жирнов, сейчас в республике растут цены, продукты питания исчезают с полок — например, в Кабуле уже нет сахара. Кроме того, девальвировалась национальная валюта.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.Как ранее сказал представитель талибов, пока неизвестно, когда объявят состав кабмина. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210903/putin-1748517231.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, дмитрий жирнов