https://ria.ru/20210903/izbienie-1748542385.html

В Ивановской области подростков обвинили в избиении пенсионера до смерти

В Ивановской области подростков обвинили в избиении пенсионера до смерти - РИА Новости, 03.09.2021

В Ивановской области подростков обвинили в избиении пенсионера до смерти

Двоим подросткам 15 и 17 лет в Ивановской области предъявили обвинение в нанесении смертельных травм пожилому мужчине, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:23

2021-09-03T13:23

2021-09-03T13:23

происшествия

комсомольск

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Двоим подросткам 15 и 17 лет в Ивановской области предъявили обвинение в нанесении смертельных травм пожилому мужчине, сообщило СУСК РФ по региону.По данным управления, тело 60-летнего жителя города Комсомольск с травмой грудной клетки с многочисленными переломами ребер было обнаружено 27 августа в его квартире. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека)."Следствием установлено, в ночь с 26.08.2021 на 27.08.2021 трое несовершеннолетних, одному из которых 17 лет, а двум другим - 15, проникли в дом к 60-летнему мужчине. Находясь в квартире, двое подростков, 17 и 15 лет, нанесли пенсионеру множественные удары по телу руками, ногами, подручными предметами", - говорится в сообщении.Уточняется, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, где его тело обнаружила сестра на следующий день после случившегося."В настоящий момент двум подросткам предъявлено обвинение, 17-летний обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу, в отношении 15-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК.По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html

https://ria.ru/20210416/izbienie-1728607183.html

комсомольск

ивановская область

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происшествия, комсомольск, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия