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В Ивановской области подростков обвинили в избиении пенсионера до смерти
В Ивановской области подростков обвинили в избиении пенсионера до смерти - РИА Новости, 03.09.2021
В Ивановской области подростков обвинили в избиении пенсионера до смерти
Двоим подросткам 15 и 17 лет в Ивановской области предъявили обвинение в нанесении смертельных травм пожилому мужчине, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:23
2021-09-03T13:23
происшествия
комсомольск
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Двоим подросткам 15 и 17 лет в Ивановской области предъявили обвинение в нанесении смертельных травм пожилому мужчине, сообщило СУСК РФ по региону.По данным управления, тело 60-летнего жителя города Комсомольск с травмой грудной клетки с многочисленными переломами ребер было обнаружено 27 августа в его квартире. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека)."Следствием установлено, в ночь с 26.08.2021 на 27.08.2021 трое несовершеннолетних, одному из которых 17 лет, а двум другим - 15, проникли в дом к 60-летнему мужчине. Находясь в квартире, двое подростков, 17 и 15 лет, нанесли пенсионеру множественные удары по телу руками, ногами, подручными предметами", - говорится в сообщении.Уточняется, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, где его тело обнаружила сестра на следующий день после случившегося."В настоящий момент двум подросткам предъявлено обвинение, 17-летний обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу, в отношении 15-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК.По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html
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комсомольск
ивановская область
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происшествия, комсомольск, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:23 03.09.2021
 
В Ивановской области подростков обвинили в избиении пенсионера до смерти

В Ивановской области двух подростков обвинили в нанесении смертельных травм пенсионеру

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Двоим подросткам 15 и 17 лет в Ивановской области предъявили обвинение в нанесении смертельных травм пожилому мужчине, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным управления, тело 60-летнего жителя города Комсомольск с травмой грудной клетки с многочисленными переломами ребер было обнаружено 27 августа в его квартире. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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"Следствием установлено, в ночь с 26.08.2021 на 27.08.2021 трое несовершеннолетних, одному из которых 17 лет, а двум другим - 15, проникли в дом к 60-летнему мужчине. Находясь в квартире, двое подростков, 17 и 15 лет, нанесли пенсионеру множественные удары по телу руками, ногами, подручными предметами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, где его тело обнаружила сестра на следующий день после случившегося.
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"В настоящий момент двум подросткам предъявлено обвинение, 17-летний обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу, в отношении 15-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
 
ПроисшествияКомсомольскИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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