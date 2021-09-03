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В Польше рассказали, как Япония может получить доступ к данным о Су-30
В Польше рассказали, как Япония может получить доступ к данным о Су-30 - РИА Новости, 03.09.2021
В Польше рассказали, как Япония может получить доступ к данным о Су-30
Силы самообороны Японии совместно с летчиками индийских Су-30МКИ во время совместных тренировок получат доступ к данным истребителя российской разработки. Об... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:18
2021-09-03T17:24
в мире
технологии
токио
япония
москва
окб сухого
су-30
су-27
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Силы самообороны Японии совместно с летчиками индийских Су-30МКИ во время совместных тренировок получат доступ к данным истребителя российской разработки. Об этом пишет польский портал Defense 24.В Индии Су-30МКИ строит корпорация Hindustan Aeronautics Limited HAL. Контракт, заключенный ранее между Москвой и Нью-Дели, предусматривал закупку и производство по лицензии 270 истребителей этого типа. Впоследствии власти Индии заявили, что планируют приобрести еще более десятка Су-30МКИ.В публикации отмечается, что маневры с участием боевых самолетов двух стран пройдут на одной из японских военных баз в конце этого года: ранее несколько раз тренировки отменялись из-за пандемии коронавируса.Цель Токио, как пишет портал, — отследить такие характеристики Су-30МКИ, как дальность полета, расход топлива, маневренность, а также время, необходимое для подготовки взлета истребителя. Кроме того, планируется протестировать радиолокационные сигнатуры Су-30 на разных углах атаки. При этом японские пилоты будут присутствовать на Су-30МКИ как минимум в качестве пассажиров.В военном арсенале Китая также есть истребители, разработанные на основе СУ-30 МКИ, отметили журналисты. Это — главные противники Японии при возникновения конфликта, поэтому Токио очень важно понимание всех технических особенностей самолета."Поэтому лучшее понимание этой конструкции имеет решающее значение для японцев и гораздо важнее, чем воздушное сотрудничество, проводимое с 2018 года между индийской и японской авиацией ", — заключается в публикации.Су-30 — российский многоцелевой истребитель, разработанный в ОКБ Сухого на базе учебно-боевого Су-27УБ в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20210708/perekhvat-1740369615.html
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токио
япония
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в мире, технологии, токио, япония, москва, окб сухого, су-30, су-27, су-30мки
17:18 03.09.2021 (обновлено: 17:24 03.09.2021)
 
В Польше рассказали, как Япония может получить доступ к данным о Су-30

Defense 24: Япония во время тренировок с Индией получит доступ к данным о российском Су-30

© Минобороны РоссииИстребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границы России над Черным морем. Кадр видео
Истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границы России над Черным морем. Кадр видео
© Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Силы самообороны Японии совместно с летчиками индийских Су-30МКИ во время совместных тренировок получат доступ к данным истребителя российской разработки. Об этом пишет польский портал Defense 24.
В Индии Су-30МКИ строит корпорация Hindustan Aeronautics Limited HAL. Контракт, заключенный ранее между Москвой и Нью-Дели, предусматривал закупку и производство по лицензии 270 истребителей этого типа. Впоследствии власти Индии заявили, что планируют приобрести еще более десятка Су-30МКИ.
В публикации отмечается, что маневры с участием боевых самолетов двух стран пройдут на одной из японских военных баз в конце этого года: ранее несколько раз тренировки отменялись из-за пандемии коронавируса.
Цель Токио, как пишет портал, — отследить такие характеристики Су-30МКИ, как дальность полета, расход топлива, маневренность, а также время, необходимое для подготовки взлета истребителя. Кроме того, планируется протестировать радиолокационные сигнатуры Су-30 на разных углах атаки. При этом японские пилоты будут присутствовать на Су-30МКИ как минимум в качестве пассажиров.
Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 06:04
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
В военном арсенале Китая также есть истребители, разработанные на основе СУ-30 МКИ, отметили журналисты. Это — главные противники Японии при возникновения конфликта, поэтому Токио очень важно понимание всех технических особенностей самолета.
"Поэтому лучшее понимание этой конструкции имеет решающее значение для японцев и гораздо важнее, чем воздушное сотрудничество, проводимое с 2018 года между индийской и японской авиацией ", — заключается в публикации.
Су-30 — российский многоцелевой истребитель, разработанный в ОКБ Сухого на базе учебно-боевого Су-27УБ в конце 1980-х годов.
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 16:58
Россия поставит Казахстану еще четыре истребителя Су-30СМ
 
В миреТехнологииТокиоЯпонияМоскваОКБ СухогоСу-30Су-27Су-30МКИ
 
 
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