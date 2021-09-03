https://ria.ru/20210903/istrebitel-1748599484.html

В Польше рассказали, как Япония может получить доступ к данным о Су-30

В Польше рассказали, как Япония может получить доступ к данным о Су-30 - РИА Новости, 03.09.2021

В Польше рассказали, как Япония может получить доступ к данным о Су-30

Силы самообороны Японии совместно с летчиками индийских Су-30МКИ во время совместных тренировок получат доступ к данным истребителя российской разработки. Об... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:18

2021-09-03T17:18

2021-09-03T17:24

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Силы самообороны Японии совместно с летчиками индийских Су-30МКИ во время совместных тренировок получат доступ к данным истребителя российской разработки. Об этом пишет польский портал Defense 24.В Индии Су-30МКИ строит корпорация Hindustan Aeronautics Limited HAL. Контракт, заключенный ранее между Москвой и Нью-Дели, предусматривал закупку и производство по лицензии 270 истребителей этого типа. Впоследствии власти Индии заявили, что планируют приобрести еще более десятка Су-30МКИ.В публикации отмечается, что маневры с участием боевых самолетов двух стран пройдут на одной из японских военных баз в конце этого года: ранее несколько раз тренировки отменялись из-за пандемии коронавируса.Цель Токио, как пишет портал, — отследить такие характеристики Су-30МКИ, как дальность полета, расход топлива, маневренность, а также время, необходимое для подготовки взлета истребителя. Кроме того, планируется протестировать радиолокационные сигнатуры Су-30 на разных углах атаки. При этом японские пилоты будут присутствовать на Су-30МКИ как минимум в качестве пассажиров.В военном арсенале Китая также есть истребители, разработанные на основе СУ-30 МКИ, отметили журналисты. Это — главные противники Японии при возникновения конфликта, поэтому Токио очень важно понимание всех технических особенностей самолета."Поэтому лучшее понимание этой конструкции имеет решающее значение для японцев и гораздо важнее, чем воздушное сотрудничество, проводимое с 2018 года между индийской и японской авиацией ", — заключается в публикации.Су-30 — российский многоцелевой истребитель, разработанный в ОКБ Сухого на базе учебно-боевого Су-27УБ в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20210708/perekhvat-1740369615.html

https://ria.ru/20210825/su-30sm-1747225258.html

токио

япония

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, токио, япония, москва, окб сухого, су-30, су-27, су-30мки