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Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"
Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам" - РИА Новости, 03.09.2021
Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"
Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:29
2021-09-03T11:29
2021-09-03T11:29
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс".Такая виза дает гражданам других государств право жить в Испании в течение одного года, если они работают удаленно на иностранную компанию. При этом "кочевник" не должен трудиться на местные фирмы или подрабатывать в них.Кроме того, обладатели такого документа не смогут поселиться в крупном городе. Они должны выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше пяти тысяч жителей. Таким образом муниципалитеты хотят развивать территории, откуда уезжают местные.Новый тип визы дает "кочевнику" право пользования большинством госуслуг наряду с гражданами Испании.Список принимающих удаленщиков деревень и возможность подать документы на визу есть на специальном сайте.Испания — не первая объявивила о желании принимать иностранцев, работающих удаленно. В прошлом году такие разрешения на проживание выдавала Эстония, португальский остров Мадейра, в этом году — Хорватия.
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испания, хорватия, эстония, новости - туризм, визы, туризм, туристы, it-компании, удаленная работа, удаленка
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает
"Европульс".
Такая виза дает гражданам других государств право жить в Испании в течение одного года, если они работают удаленно на иностранную компанию. При этом "кочевник" не должен трудиться на местные фирмы или подрабатывать в них.
Кроме того, обладатели такого документа не смогут поселиться в крупном городе. Они должны выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше пяти тысяч жителей. Таким образом муниципалитеты хотят развивать территории, откуда уезжают местные.
Новый тип визы дает "кочевнику" право пользования большинством госуслуг наряду с гражданами Испании.
Список принимающих удаленщиков деревень и возможность подать документы на визу есть на специальном сайте.
Испания — не первая объявивила о желании принимать иностранцев, работающих удаленно. В прошлом году такие разрешения на проживание выдавала Эстония, португальский остров Мадейра, в этом году — Хорватия.