Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210903/ispaniya-1748497708.html
Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"
Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам" - РИА Новости, 03.09.2021
Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"
Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:29
2021-09-03T11:29
туризм
испания
хорватия
эстония
новости - туризм
визы
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152669/39/1526693991_0:203:3900:2397_1920x0_80_0_0_5457568406938486a9f8ecb46e0ea033.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс".Такая виза дает гражданам других государств право жить в Испании в течение одного года, если они работают удаленно на иностранную компанию. При этом "кочевник" не должен трудиться на местные фирмы или подрабатывать в них.Кроме того, обладатели такого документа не смогут поселиться в крупном городе. Они должны выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше пяти тысяч жителей. Таким образом муниципалитеты хотят развивать территории, откуда уезжают местные.Новый тип визы дает "кочевнику" право пользования большинством госуслуг наряду с гражданами Испании.Список принимающих удаленщиков деревень и возможность подать документы на визу есть на специальном сайте.Испания — не первая объявивила о желании принимать иностранцев, работающих удаленно. В прошлом году такие разрешения на проживание выдавала Эстония, португальский остров Мадейра, в этом году — Хорватия.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
испания
хорватия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152669/39/1526693991_218:0:3683:2599_1920x0_80_0_0_1ef3956d9d5308ccea9464f81b659f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
испания, хорватия, эстония, новости - туризм, визы, туризм, туристы, it-компании, удаленная работа, удаленка
11:29 03.09.2021
 

Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"

© Depositphotos / AnnaTamilaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / AnnaTamila
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс".
Такая виза дает гражданам других государств право жить в Испании в течение одного года, если они работают удаленно на иностранную компанию. При этом "кочевник" не должен трудиться на местные фирмы или подрабатывать в них.
Кроме того, обладатели такого документа не смогут поселиться в крупном городе. Они должны выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше пяти тысяч жителей. Таким образом муниципалитеты хотят развивать территории, откуда уезжают местные.
Новый тип визы дает "кочевнику" право пользования большинством госуслуг наряду с гражданами Испании.
Список принимающих удаленщиков деревень и возможность подать документы на визу есть на специальном сайте.
Испания — не первая объявивила о желании принимать иностранцев, работающих удаленно. В прошлом году такие разрешения на проживание выдавала Эстония, португальский остров Мадейра, в этом году — Хорватия.
Девушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:00Туризм
Остров Джеймса Бонда и Одиссея. Бархатный сезон на Корфу
 
ТуризмИспанияХорватияЭстонияНовости - ТуризмвизыТуризмтуристыIT-компанииУдаленная работаудаленка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
Лента новостейМолния