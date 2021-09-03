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Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"

Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам" - РИА Новости, 03.09.2021

Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"

Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс". РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:29

2021-09-03T11:29

2021-09-03T11:29

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Испания ввела новый тип виз – для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс".Такая виза дает гражданам других государств право жить в Испании в течение одного года, если они работают удаленно на иностранную компанию. При этом "кочевник" не должен трудиться на местные фирмы или подрабатывать в них.Кроме того, обладатели такого документа не смогут поселиться в крупном городе. Они должны выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше пяти тысяч жителей. Таким образом муниципалитеты хотят развивать территории, откуда уезжают местные.Новый тип визы дает "кочевнику" право пользования большинством госуслуг наряду с гражданами Испании.Список принимающих удаленщиков деревень и возможность подать документы на визу есть на специальном сайте.Испания — не первая объявивила о желании принимать иностранцев, работающих удаленно. В прошлом году такие разрешения на проживание выдавала Эстония, португальский остров Мадейра, в этом году — Хорватия.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

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