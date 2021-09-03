https://ria.ru/20210903/intel-1748511792.html

Раскрыты цены на процессоры Intel Core нового поколения

Раскрыты цены на процессоры Intel Core нового поколения - РИА Новости, 03.09.2021

Раскрыты цены на процессоры Intel Core нового поколения

Новое поколение компьютерных процессоров Intel Core будет представлено этой осенью, тогда же они поступят в продажу. Об этом сообщает портал Videocardz со... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:42

2021-09-03T11:42

2021-09-03T11:42

наука

технологии

intel corporation

компьютерные технологии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новое поколение компьютерных процессоров Intel Core будет представлено этой осенью, тогда же они поступят в продажу. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на источник нидерландском ритейле.Первыми будут представлены шесть моделей процессоров Alder Lake, наиболее производительным из которых станет 16-ядерный Core i9-12900K. За него попросят 710 евро (примерно 61 тысяча рублей). На 30 евро дешевле обойдется слегка упрощенная CPU Core i9-12900KF.Наиболее доступными на старте продаж будут процессоры Core i5-12600K и Core i5-12600KF. За них попросят 360 и 325 евро соответственно.Новое поколение процессоров получит поддержку оперативной памяти DDR5 вместе со стандартом PCIe Gen5. Для этих CPU потребуются новые материнские платы, оснащенные разъемом LGA1700. Анонс Intel Core Alder Lake запланирован на 27 октября. Товарные экземпляры попадут на прилавки магазинов в ноябре-декабре.

https://ria.ru/20210901/videokarta-1748170547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, intel corporation, компьютерные технологии