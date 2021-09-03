13:21 03.09.2021 (обновлено: 14:05 03.09.2021)
В Кремле оценили обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах
Песков: обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах конструктивное
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим", — сказал он.
Ранее телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение с требованием аннулировать действующий список "иностранных агентов" и изменить действующее законодательство. Обращение поддержали "Новая газета", "Эхо Москвы", Агентство новостей ТВ-2, сетевые и региональные издания, профессиональные сообщества журналистов.
Предлагается вносить СМИ в такой перечень по представлению Минюста исключительно в судебном порядке. Ведомство хотят обязать доказывать ведение изданием "политической деятельности" и определять, в чьих именно интересах оно действует. Также речь идет о четком определении в законах этого термина, наряду с "лоббизмом".
Среди других предложений — установить минимально допустимую долю иностранного финансирования в СМИ в 30 процентов, упростить для них отчетность, определить порядок и сроки выхода из статуса "иностранного агента" и другие.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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