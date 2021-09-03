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В Кремле оценили обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах

В Кремле оценили обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах - РИА Новости, 03.09.2021

В Кремле оценили обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах

Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:21

2021-09-03T13:21

2021-09-03T14:05

россия

общество

журналистика

дмитрий песков

дождь (телеканал)

принятие закона о сми-иноагентах

иноагенты

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение с требованием аннулировать действующий список "иностранных агентов" и изменить действующее законодательство. Обращение поддержали "Новая газета", "Эхо Москвы", Агентство новостей ТВ-2, сетевые и региональные издания, профессиональные сообщества журналистов.Предлагается вносить СМИ в такой перечень по представлению Минюста исключительно в судебном порядке. Ведомство хотят обязать доказывать ведение изданием "политической деятельности" и определять, в чьих именно интересах оно действует. Также речь идет о четком определении в законах этого термина, наряду с "лоббизмом".Среди других предложений — установить минимально допустимую долю иностранного финансирования в СМИ в 30 процентов, упростить для них отчетность, определить порядок и сроки выхода из статуса "иностранного агента" и другие.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210827/inoagent-1747499534.html

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россия, общество, журналистика, дмитрий песков, дождь (телеканал), принятие закона о сми-иноагентах, иноагенты