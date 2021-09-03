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Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19

Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021

Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19

Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:51

2021-09-03T10:51

2021-09-03T13:39

распространение коронавируса

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общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Она уточнила, что для достижения этой цели нужно привить более 90 миллионов россиян — 80% населения.При этом вице-премьер добавила, что все зависит "от нас с вами"."Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет", — напомнила Голикова на марафоне "Новое знание".За все время пандемии SARS-CoV-2 в стране заразились почти семь миллионов человек. Привиты более 36,5 миллиона, это около 25 процентов населения.Россиянам доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", летом также можно было привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", но сейчас они закончились.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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