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Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19
Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19
Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:51
2021-09-03T10:51
2021-09-03T13:39
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Она уточнила, что для достижения этой цели нужно привить более 90 миллионов россиян — 80% населения.При этом вице-премьер добавила, что все зависит "от нас с вами"."Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет", — напомнила Голикова на марафоне "Новое знание".За все время пандемии SARS-CoV-2 в стране заразились почти семь миллионов человек. Привиты более 36,5 миллиона, это около 25 процентов населения.Россиянам доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", летом также можно было привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", но сейчас они закончились.
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:51 03.09.2021 (обновлено: 13:39 03.09.2021)
Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19
Вице-премьер Голикова: предполагаем достижение коллективного иммунитета к COVID-19 осенью
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Предполагается, что Россия
достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
.
Она уточнила, что для достижения этой цели нужно привить более 90 миллионов россиян — 80% населения.
При этом вице-премьер добавила, что все зависит "от нас с вами".
"Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет", — напомнила Голикова на марафоне "Новое знание".
За все время пандемии SARS-CoV-2 в стране заразились почти семь миллионов человек. Привиты более 36,5 миллиона, это около 25 процентов населения.
Россиянам доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", летом также можно было привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", но сейчас они закончились.