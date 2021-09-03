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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/immunitet-1748499571.html
Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19
Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19
Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:51
2021-09-03T13:39
распространение коронавируса
россия
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Она уточнила, что для достижения этой цели нужно привить более 90 миллионов россиян — 80% населения.При этом вице-премьер добавила, что все зависит "от нас с вами"."Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет", — напомнила Голикова на марафоне "Новое знание".За все время пандемии SARS-CoV-2 в стране заразились почти семь миллионов человек. Привиты более 36,5 миллиона, это около 25 процентов населения.Россиянам доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", летом также можно было привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", но сейчас они закончились.
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:51 03.09.2021 (обновлено: 13:39 03.09.2021)
 
Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет к COVID-19

Вице-премьер Голикова: предполагаем достижение коллективного иммунитета к COVID-19 осенью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она уточнила, что для достижения этой цели нужно привить более 90 миллионов россиян — 80% населения.
При этом вице-премьер добавила, что все зависит "от нас с вами".
"Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет", — напомнила Голикова на марафоне "Новое знание".
За все время пандемии SARS-CoV-2 в стране заразились почти семь миллионов человек. Привиты более 36,5 миллиона, это около 25 процентов населения.
Россиянам доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", летом также можно было привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", но сейчас они закончились.
 
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