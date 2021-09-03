Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/grazhdanstvo-1748525904.html
Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство
Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство - РИА Новости, 03.09.2021
Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство
Украинский президент Владимир Зеленский обвинил РФ в невозможности украинского правительства ввести двойное гражданство якобы из-за выдачи российских паспортов... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:38
2021-09-03T12:39
в мире
украина
джо байден
владимир зеленский
евросоюз
дмитрий кулеба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748208604_0:0:2564:1442_1920x0_80_0_0_79709affa7c5bceda89f2bc247e464dd.jpg
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил РФ в невозможности украинского правительства ввести двойное гражданство якобы из-за выдачи российских паспортов в Донбассе.Украинский лидер напомнил, что выступает за введение двойного гражданства, этим занимаются и парламентарии, но неясно как быть в отношении Крыма, вошедшего в состав РФ."Вы знаете, что есть паспортизация, более 20 лет, Россией граждан Украины в Крыму. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса, более 600 тысяч российских паспортов выдано на этой территории", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете. Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину в двухмесячный срок разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748429998.html
https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748208604_38:0:2317:1709_1920x0_80_0_0_9325c75f36ea2c858dcd2c699dd267fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, дмитрий кулеба, россия
12:38 03.09.2021 (обновлено: 12:39 03.09.2021)
 
Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство

Зеленский: выдача российских паспортов в Донбассе мешает ввести двойное гражданство

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВизит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил РФ в невозможности украинского правительства ввести двойное гражданство якобы из-за выдачи российских паспортов в Донбассе.
Украинский лидер напомнил, что выступает за введение двойного гражданства, этим занимаются и парламентарии, но неясно как быть в отношении Крыма, вошедшего в состав РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время подписания меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
08:00
Зеленский обеспечил ядерный прорыв Украины
"Вы знаете, что есть паспортизация, более 20 лет, Россией граждан Украины в Крыму. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса, более 600 тысяч российских паспортов выдано на этой территории", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете. Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину в двухмесячный срок разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
08:00
C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу
 
В миреУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийЕвросоюзДмитрий КулебаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния