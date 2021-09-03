12:38 03.09.2021 (обновлено: 12:39 03.09.2021)
Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство
Зеленский: выдача российских паспортов в Донбассе мешает ввести двойное гражданство
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВизит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил РФ в невозможности украинского правительства ввести двойное гражданство якобы из-за выдачи российских паспортов в Донбассе.
Украинский лидер напомнил, что выступает за введение двойного гражданства, этим занимаются и парламентарии, но неясно как быть в отношении Крыма, вошедшего в состав РФ.
"Вы знаете, что есть паспортизация, более 20 лет, Россией граждан Украины в Крыму. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса, более 600 тысяч российских паспортов выдано на этой территории", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете. Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину в двухмесячный срок разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.