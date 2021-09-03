https://ria.ru/20210903/gosduma-1748576566.html

В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы

В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы - РИА Новости, 03.09.2021

В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы

Токио должен преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды предложений Москвы о сотрудничестве, заявила РИА... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:43

2021-09-03T15:43

2021-09-03T15:47

токио

япония

москва

владимир путин

елена панина

единая россия

госдума рф

обсуждение мирного договора россии и японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Токио должен преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды предложений Москвы о сотрудничестве, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя слова президента РФ Владимира Путина о заинтересованности России и Японии в полной нормализации отношений.Путин ранее заявил, что Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, а отсутствие мирного договора назвал нонсенсом."Руководство Японии должно преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды российских предложений, которые в полной мере соответствуют национальным интересам обеих стран", - заявила Панина.Она отметила, что российское руководство неоднократно демонстрировало готовность к полной нормализации отношений с Японией. "Вводимый Россией на Курилах режим налоговых преференций и стимулов создает для японской стороны уникальные возможности для совместного экономического освоения островов, формирует основу для взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнула Панина.По ее мнению, позиция президента РФ абсолютно логична, поскольку отсутствие мирного договора повышает напряженность в регионе, создает угрозу нестабильности в долгосрочной перспективе."В этом контексте понятно и стремление нашей страны обеспечить недопущение милитаризации российско-японской границы, в особенности – размещение в Японии нацеленных на Россию американских ракет", - отметила Панина.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210902/tokio-1748395917.html

https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748452668.html

токио

япония

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токио, япония, москва, владимир путин, елена панина, единая россия, госдума рф, обсуждение мирного договора россии и японии