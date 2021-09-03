Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/gosduma-1748576566.html
В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы
В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы - РИА Новости, 03.09.2021
В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы
Токио должен преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды предложений Москвы о сотрудничестве, заявила РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:43
2021-09-03T15:47
токио
япония
москва
владимир путин
елена панина
единая россия
госдума рф
обсуждение мирного договора россии и японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Токио должен преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды предложений Москвы о сотрудничестве, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя слова президента РФ Владимира Путина о заинтересованности России и Японии в полной нормализации отношений.Путин ранее заявил, что Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, а отсутствие мирного договора назвал нонсенсом."Руководство Японии должно преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды российских предложений, которые в полной мере соответствуют национальным интересам обеих стран", - заявила Панина.Она отметила, что российское руководство неоднократно демонстрировало готовность к полной нормализации отношений с Японией. "Вводимый Россией на Курилах режим налоговых преференций и стимулов создает для японской стороны уникальные возможности для совместного экономического освоения островов, формирует основу для взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнула Панина.По ее мнению, позиция президента РФ абсолютно логична, поскольку отсутствие мирного договора повышает напряженность в регионе, создает угрозу нестабильности в долгосрочной перспективе."В этом контексте понятно и стремление нашей страны обеспечить недопущение милитаризации российско-японской границы, в особенности – размещение в Японии нацеленных на Россию американских ракет", - отметила Панина.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210902/tokio-1748395917.html
https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748452668.html
токио
япония
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
токио, япония, москва, владимир путин, елена панина, единая россия, госдума рф, обсуждение мирного договора россии и японии
15:43 03.09.2021 (обновлено: 15:47 03.09.2021)
 
В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы

Депутат Госдумы Елена Панина: Токио должен осознать выгодность предложений Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Токио должен преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды предложений Москвы о сотрудничестве, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя слова президента РФ Владимира Путина о заинтересованности России и Японии в полной нормализации отношений.
Путин ранее заявил, что Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, а отсутствие мирного договора назвал нонсенсом.
"Руководство Японии должно преодолеть инерцию созданного в годы Холодной войны культа северных территорий и осознать выгоды российских предложений, которые в полной мере соответствуют национальным интересам обеих стран", - заявила Панина.
Она отметила, что российское руководство неоднократно демонстрировало готовность к полной нормализации отношений с Японией. "Вводимый Россией на Курилах режим налоговых преференций и стимулов создает для японской стороны уникальные возможности для совместного экономического освоения островов, формирует основу для взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнула Панина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 16:49
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова
По ее мнению, позиция президента РФ абсолютно логична, поскольку отсутствие мирного договора повышает напряженность в регионе, создает угрозу нестабильности в долгосрочной перспективе.
"В этом контексте понятно и стремление нашей страны обеспечить недопущение милитаризации российско-японской границы, в особенности – размещение в Японии нацеленных на Россию американских ракет", - отметила Панина.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 03:48
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути
 
ТокиоЯпонияМоскваВладимир ПутинЕлена ПанинаЕдиная РоссияГосдума РФОбсуждение мирного договора России и Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния