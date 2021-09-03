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Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке
Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021
Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке
Идея создания городов-миллионников на Дальнем Востоке приведет к огромным безлюдным территориям в регионе, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:33
2021-09-03T16:33
экономика
артем
владивосток
дальневосточный федеральный университет
борис титов
алексей чекунков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Идея создания городов-миллионников на Дальнем Востоке приведет к огромным безлюдным территориям в регионе, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник."Идея с городами-миллионниками мне не нравится, потому что у нас же опять в Институте экономики роста им. Столыпина, на наш взгляд, Россия должна расти городами около 300 тысяч населения. Если мы соберем все населения Дальнего Востока в один город, образуются безлюдные территории огромные, сравнимые со всей территории Европы, это неправильно", - сказал омбудсмен на полях ВЭФ.Эксперты института, по словам Титова, считают, что население должно распределяться по небольшим городам.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748496586.html
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экономика, артем, владивосток, дальневосточный федеральный университет, борис титов, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
16:33 03.09.2021
 
Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке

Омбудсмен Борис Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Идея создания городов-миллионников на Дальнем Востоке приведет к огромным безлюдным территориям в регионе, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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"Идея с городами-миллионниками мне не нравится, потому что у нас же опять в Институте экономики роста им. Столыпина, на наш взгляд, Россия должна расти городами около 300 тысяч населения. Если мы соберем все населения Дальнего Востока в один город, образуются безлюдные территории огромные, сравнимые со всей территории Европы, это неправильно", - сказал омбудсмен на полях ВЭФ.
Эксперты института, по словам Титова, считают, что население должно распределяться по небольшим городам.
"В этих городах удобнее жить, чем в бетонных джунглях. Это не только социально лучше - ближе к природе, но и это выгодно экономически. На Дальнем Востоке, по нашему мнению, должны быть десятки средних городов, и это будет выгодно экономически", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаАртемВладивостокДальневосточный федеральный университетБорис ТитовАлексей ЧекунковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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