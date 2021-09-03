Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке
Омбудсмен Борис Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Идея создания городов-миллионников на Дальнем Востоке приведет к огромным безлюдным территориям в регионе, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
"Идея с городами-миллионниками мне не нравится, потому что у нас же опять в Институте экономики роста им. Столыпина, на наш взгляд, Россия должна расти городами около 300 тысяч населения. Если мы соберем все населения Дальнего Востока в один город, образуются безлюдные территории огромные, сравнимые со всей территории Европы, это неправильно", - сказал омбудсмен на полях ВЭФ.
Эксперты института, по словам Титова, считают, что население должно распределяться по небольшим городам.
"В этих городах удобнее жить, чем в бетонных джунглях. Это не только социально лучше - ближе к природе, но и это выгодно экономически. На Дальнем Востоке, по нашему мнению, должны быть десятки средних городов, и это будет выгодно экономически", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.