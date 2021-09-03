https://ria.ru/20210903/goroda-1748588117.html

Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке

Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке

Идея создания городов-миллионников на Дальнем Востоке приведет к огромным безлюдным территориям в регионе, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:33

2021-09-03T16:33

2021-09-03T16:33

экономика

артем

владивосток

дальневосточный федеральный университет

борис титов

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Идея создания городов-миллионников на Дальнем Востоке приведет к огромным безлюдным территориям в регионе, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник."Идея с городами-миллионниками мне не нравится, потому что у нас же опять в Институте экономики роста им. Столыпина, на наш взгляд, Россия должна расти городами около 300 тысяч населения. Если мы соберем все населения Дальнего Востока в один город, образуются безлюдные территории огромные, сравнимые со всей территории Европы, это неправильно", - сказал омбудсмен на полях ВЭФ.Эксперты института, по словам Титова, считают, что население должно распределяться по небольшим городам.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748496586.html

https://ria.ru/20210903/ekopolis-1748462495.html

артем

владивосток

россия

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экономика, артем, владивосток, дальневосточный федеральный университет, борис титов, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)