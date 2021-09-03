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Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты - РИА Новости, 03.09.2021
Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
Адресаты единовременных выплат начнут получать деньги на следующей неделе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:23
2021-09-03T14:57
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Адресаты единовременных выплат начнут получать деньги на следующей неделе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства.Эти средства Минфин вчера направил федеральным органам власти.Военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах выплатят по десять тысяч рублей, действующим военнослужащим и силовикам — по 15. Пособие полагается и остальным пенсионерам. По словам Голиковой, вчера по десять тысяч на карты получили 30,2 миллиона россиян. Общая сумма составила 302 миллиарда рублей.Всего государство поддержит около 45 миллионов человек.
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общество, татьяна голикова, россия
14:23 03.09.2021 (обновлено: 14:57 03.09.2021)
 
Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты

Вице-премьер Голикова: единовременные выплаты военным поступят на следующей неделе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Адресаты единовременных выплат начнут получать деньги на следующей неделе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства.
Эти средства Минфин вчера направил федеральным органам власти.
Военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах выплатят по десять тысяч рублей, действующим военнослужащим и силовикам — по 15.
Пособие полагается и остальным пенсионерам. По словам Голиковой, вчера по десять тысяч на карты получили 30,2 миллиона россиян. Общая сумма составила 302 миллиарда рублей.
Всего государство поддержит около 45 миллионов человек.
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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