https://ria.ru/20210903/golikova-1748558071.html

Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты

Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты - РИА Новости, 03.09.2021

Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты

Адресаты единовременных выплат начнут получать деньги на следующей неделе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:23

2021-09-03T14:23

2021-09-03T14:57

общество

татьяна голикова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Адресаты единовременных выплат начнут получать деньги на следующей неделе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства.Эти средства Минфин вчера направил федеральным органам власти.Военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах выплатят по десять тысяч рублей, действующим военнослужащим и силовикам — по 15. Пособие полагается и остальным пенсионерам. По словам Голиковой, вчера по десять тысяч на карты получили 30,2 миллиона россиян. Общая сумма составила 302 миллиарда рублей.Всего государство поддержит около 45 миллионов человек.

https://ria.ru/20210902/vyplaty-1748412448.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, россия