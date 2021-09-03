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"Русгидро" представило проекты противопаводковых ГЭС
"Русгидро" представило проекты противопаводковых ГЭС - РИА Новости, 03.09.2021
"Русгидро" представило проекты противопаводковых ГЭС
Заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представил проекты четырех гидроэлектростанций в бассейне... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:25
2021-09-03T04:25
2021-09-03T04:25
экономика
русгидро
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представил проекты четырех гидроэлектростанций в бассейне Амура, которые окажут противопаводковый эффект на местные речные бассейны.Речь идёт о Нижне-Зейской, Нижне-Ниманской, Селемджинской и Гилюйской ГЭС суммарной мощностью 1,6 ГВт. Отмечается, что благодаря их возведению будет достигнут существенный противопаводковый эффект, поскольку до 92% стока в устьях Зеи и Буреи будут зарегулированы.Также, по словам Бердникова, эти четыре ГЭС будут иметь не только противопаводковое значение. "В сегодняшних условиях роста потребления на Дальнем Востоке мощность и электроэнергия этих ГЭС будут востребованы потребителями", - отметил он.Среди преимуществ строительства новой генерации замглавы "Русгидро" также выделил снижение выбросов вредных веществ, в частности, в атмосферу не попадет более 6 миллионов тонн СО2.В середине августа вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минэнерго и "Русгидро" представить предложения относительно строительства противопаводковых ГЭС и дополнительных водохранилищ на Дальнем Востоке для повышения защищенности населенных пунктов от затопления.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210707/voda-1740243245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, русгидро, министерство энергетики рф (минэнерго россии), амур (река), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
"Русгидро" представило проекты противопаводковых ГЭС
"Русгидро" представило проекты противопаводковых ГЭС в Амурской области
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
представил проекты четырех гидроэлектростанций в бассейне Амура
, которые окажут противопаводковый эффект на местные речные бассейны.
Речь идёт о Нижне-Зейской, Нижне-Ниманской, Селемджинской и Гилюйской ГЭС суммарной мощностью 1,6 ГВт. Отмечается, что благодаря их возведению будет достигнут существенный противопаводковый эффект, поскольку до 92% стока в устьях Зеи и Буреи будут зарегулированы.
Также, по словам Бердникова, эти четыре ГЭС будут иметь не только противопаводковое значение. "В сегодняшних условиях роста потребления на Дальнем Востоке мощность и электроэнергия этих ГЭС будут востребованы потребителями", - отметил он.
Среди преимуществ строительства новой генерации замглавы "Русгидро" также выделил снижение выбросов вредных веществ, в частности, в атмосферу не попадет более 6 миллионов тонн СО2.
В середине августа вице-премьер РФ
, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минэнерго
и "Русгидро" представить предложения относительно строительства противопаводковых ГЭС и дополнительных водохранилищ на Дальнем Востоке для повышения защищенности населенных пунктов от затопления.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.