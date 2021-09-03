https://ria.ru/20210903/foto-1748500206.html

Пресс-секретаря Зеленского озадачила реакция СМИ на фото из Вашингтона

Пресс-секретаря Зеленского озадачила реакция СМИ на фото из Вашингтона - РИА Новости, 03.09.2021

Пресс-секретаря Зеленского озадачила реакция СМИ на фото из Вашингтона

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что не ожидал такой волны негатива на фото из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:53

2021-09-03T10:53

2021-09-03T12:51

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e18debbfb2ce85e4cefd6b75cd5b0afe.jpg

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что не ожидал такой волны негатива на фото из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник Джорджу Вашингтону."Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя. Ну, хорошо, ладно", — цитирует Никифорова интернет-издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Никифоров напомнил, что разместил в соцсети два фото и они взаимосвязаны: одно серьезное, другое — ироничное. "Я думаю, большинство людей второе фото не видело. <...> Два фото — две противоположности. <...> Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой — я где-то посередине. Но вот вам две крайности — выбирайте, какая вам больше нравится", — сказал представитель украинского президента.Он сообщил, что после этой ситуации пришел к выводу, что ему не стоит допускать никакой самоиронии.Никифоров подчеркнул, что Зеленский не критиковал его за фотографию. Также пресс-секретарь сообщил, что планировал 19 сентября пойти на марш ЛГБТ-сообщества в Киеве, но после скандала сомневается, стоит ли туда идти.

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

украина

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (город), владимир зеленский