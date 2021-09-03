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Пресс-секретаря Зеленского озадачила реакция СМИ на фото из Вашингтона
Пресс-секретаря Зеленского озадачила реакция СМИ на фото из Вашингтона - РИА Новости, 03.09.2021
Пресс-секретаря Зеленского озадачила реакция СМИ на фото из Вашингтона
Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что не ожидал такой волны негатива на фото из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:53
2021-09-03T12:51
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
владимир зеленский
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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что не ожидал такой волны негатива на фото из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник Джорджу Вашингтону."Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя. Ну, хорошо, ладно", — цитирует Никифорова интернет-издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Никифоров напомнил, что разместил в соцсети два фото и они взаимосвязаны: одно серьезное, другое — ироничное. "Я думаю, большинство людей второе фото не видело. &lt;...&gt; Два фото — две противоположности. &lt;...&gt; Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой — я где-то посередине. Но вот вам две крайности — выбирайте, какая вам больше нравится", — сказал представитель украинского президента.Он сообщил, что после этой ситуации пришел к выводу, что ему не стоит допускать никакой самоиронии.Никифоров подчеркнул, что Зеленский не критиковал его за фотографию. Также пресс-секретарь сообщил, что планировал 19 сентября пойти на марш ЛГБТ-сообщества в Киеве, но после скандала сомневается, стоит ли туда идти.
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), владимир зеленский
10:53 03.09.2021 (обновлено: 12:51 03.09.2021)
 
Пресс-секретаря Зеленского озадачила реакция СМИ на фото из Вашингтона

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: не ожидал подобной реакции на фото из Вашингтона

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что не ожидал такой волны негатива на фото из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник Джорджу Вашингтону.
"Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя. Ну, хорошо, ладно", — цитирует Никифорова интернет-издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Никифоров напомнил, что разместил в соцсети два фото и они взаимосвязаны: одно серьезное, другое — ироничное.
"Я думаю, большинство людей второе фото не видело. <...> Два фото — две противоположности. <...> Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой — я где-то посередине. Но вот вам две крайности — выбирайте, какая вам больше нравится", — сказал представитель украинского президента.
Он сообщил, что после этой ситуации пришел к выводу, что ему не стоит допускать никакой самоиронии.
Никифоров подчеркнул, что Зеленский не критиковал его за фотографию. Также пресс-секретарь сообщил, что планировал 19 сентября пойти на марш ЛГБТ-сообщества в Киеве, но после скандала сомневается, стоит ли туда идти.
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