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Лучшие фото недели: светская Венеция, укрощение строптивых и небесная тропа
Лучшие фото недели: светская Венеция, укрощение строптивых и небесная тропа - РИА Новости, 03.09.2021
Лучшие фото недели: светская Венеция, укрощение строптивых и небесная тропа
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 03.09.2021
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фото
школа
мумбаи
испания
сша
мельбурн
паралимпийские игры
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мумбаи
испания
сша
мельбурн
республика крым
сочи
лондон
пакистан
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фото, фото, школа, мумбаи, испания, сша, мельбурн, паралимпийские игры, республика крым, сочи, лондон, пакистан, бангкок, германия, нью-дели, джо байден, владимир зеленский, венецианский кинофестиваль, рединг, московский зоопарк, тунгуска (зрпк), день знаний, панджшер (провинция), алабино, протесты, ай-петри, наводнение, кабул, восточный экономический форум — 2021 (вэф), лужники , владивосток, владимир путин
11:44 03.09.2021 (обновлено: 14:01 03.09.2021)
 

Лучшие фото недели: светская Венеция, укрощение строптивых и небесная тропа

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Miguel Medina

Итальянская актриса Серена Росси на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

Серена Росси на 78-м Венецианском международном кинофестивале
1 из 30

Итальянская актриса Серена Росси на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

© AFP 2021 / Miguel Medina
© AFP 2021 / Brendan Smialowski

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
2 из 30

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме.

© AFP 2021 / Brendan Smialowski
© AP Photo / Joan Mateu Parra

Последствия наводнения в испанском городе Альканар.

Последствия наводнения в городе Альканар, Испания
3 из 30

Последствия наводнения в испанском городе Альканар.

© AP Photo / Joan Mateu Parra
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Российская спортсменка Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Елена Иванова после финального забега на 100 метров среди женщин в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх
4 из 30

Российская спортсменка Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Беженцы из Афганистана, эвакуированные в Германию.

Беженцы из Афганистана, эвакуированные в город Кайзерслаутерн, Германия
5 из 30

Беженцы из Афганистана, эвакуированные в Германию.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach
© AFP 2021 / Aamir Qureshi

Автомобили с бойцами "Талибана" в Кабуле (движение запрещено в России как террористическое).

Мужчина проезжает на велосипеде вдоль автомобилей с бойцами Талибана*
6 из 30

Автомобили с бойцами "Талибана" в Кабуле (движение запрещено в России как террористическое).

© AFP 2021 / Aamir Qureshi
© AP Photo / Rick Bowmer

Фестиваль "Испытание овчарки" в американском штате Юта. Это популярные во многих странах соревнования для пастушьих пород собак, где оцениваются навыки управления стадом.

Фестиваль Испытание овчарки в штате Юта, США
7 из 30

Фестиваль "Испытание овчарки" в американском штате Юта. Это популярные во многих странах соревнования для пастушьих пород собак, где оцениваются навыки управления стадом.

© AP Photo / Rick Bowmer
© AFP 2021 / William West

Полицейские разговаривают с девушкой, отдыхающей на пляже в Мельбурне.

Сотрудники полиции разговаривают с девушкой, отдыхающей на пляже в Мельбурне, Австралия
8 из 30

Полицейские разговаривают с девушкой, отдыхающей на пляже в Мельбурне.

© AFP 2021 / William West
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе по улице Воскресенской федеральной территории Сириус в Сочи
9 из 30

Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 30

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© REUTERS / Peter Cziborra

Люди фотографируются в подсолнухах в Великобритании.

Люди фотографируются в подсолнухах во Флэмстеде, Великобритания
11 из 30

Люди фотографируются в подсолнухах в Великобритании.

© REUTERS / Peter Cziborra
© AP Photo / Scott Garfitt

Девушки на музыкальном фестивале в Рединге.

Девушки фотографируются на музыкальном фестивале в Рединге, Англия
12 из 30

Девушки на музыкальном фестивале в Рединге.

© AP Photo / Scott Garfitt
© AFP 2021 / Getty Images/Brandon Bell

Житель Луизианы смотрит на свою лодку, частично затопленную после урагана Ида.

Житель шатата Луизиана смотрит на свою перевернувшуюся лодку после урагана Ида
13 из 30

Житель Луизианы смотрит на свою лодку, частично затопленную после урагана Ида.

© AFP 2021 / Getty Images/Brandon Bell
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Разгон антиправительственной демонстрации в Бангкоке водометами.

Протестующие бегут после того, как полиция применила водомёт в попытке разогнать их во время демонстрации, призывающей к отставке премьер-министра Таиланда
14 из 30

Разгон антиправительственной демонстрации в Бангкоке водометами.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска" на подмосковном полигоне Алабино во время VII Армейских международных игр.

Зенитный пушечно-ракетный комплекс Тунгуска на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 и VII Международного военно-технического форума Армия-2021
15 из 30

Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска" на подмосковном полигоне Алабино во время VII Армейских международных игр.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Девушки возле стенда Восточного порта на ВЭФ-2021.

Девушки возле стенда АО Восточный порт на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
16 из 30

Девушки возле стенда Восточного порта на ВЭФ-2021.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2021 / Money Sharma

Велосипедист укрывается от ливня в Фаридабаде, Индия.

Велосипедист укрывается ливня в Фаридабаде
17 из 30

Велосипедист укрывается от ливня в Фаридабаде, Индия.

© AFP 2021 / Money Sharma
© AP Photo / Kin Cheung

Девушка на аттракционе в новом туристическом месте Гонконга Water World Ocean Park.

Девушка на аттракционе в Water World Ocean Park, новом туристическом месте Гонконга
18 из 30

Девушка на аттракционе в новом туристическом месте Гонконга Water World Ocean Park.

© AP Photo / Kin Cheung
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Вратарь сборной России Маринато Гильерме в матче четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 против команды Хорватии в "Лужниках".

Вратарь сборной России Маринато Гильерме в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе Лужники в Москве
19 из 30

Вратарь сборной России Маринато Гильерме в матче четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 против команды Хорватии в "Лужниках".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AFP 2021 / Ahmad Sahel ArmanВоенные учения афганского движения сопротивления в провинции Панджшер.
Военные учения афганского движения сопротивления в провинции Панджшер
20 из 30
Военные учения афганского движения сопротивления в провинции Панджшер.
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© REUTERS / Henry NichollsПосетители музыкального фестиваля в Рединге, Великобритания.
Посетители музыкального фестиваля в Рединге, Великобритания
21 из 30
Посетители музыкального фестиваля в Рединге, Великобритания.
© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2021 / Indranil Mukherjee

Дети на фестивале Кришна-джанмаштами во время сильного ливня в Мумбаи.

Дети на фестивале Кришна-джанмаштами во время сильного ливня в Мумбаи
22 из 30

Дети на фестивале Кришна-джанмаштами во время сильного ливня в Мумбаи.

© AFP 2021 / Indranil Mukherjee
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на Венецианском кинофестивале.

Модель индийского происхождения, основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
23 из 30

Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на Венецианском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Девушка наблюдает за перформансом под открытым небом в бедном районе Бухареста во время фестиваля цыганских театров.

Девушка в бедном районе Бухареста, Румыния
24 из 30

Девушка наблюдает за перформансом под открытым небом в бедном районе Бухареста во время фестиваля цыганских театров.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Stephen Brashear

Девушки-чирлидеры в перерыве предсезонного матча НФЛ между "Лос-Анджелес Чарджерс" и "Сиэтл Сихокс".

Черлидерши Сиэтл Сихокс во время перерыва в предсезонном футбольном матче НФЛ между Лос-Анджелес Чарджерс и Сиэтл Сихокс
25 из 30

Девушки-чирлидеры в перерыве предсезонного матча НФЛ между "Лос-Анджелес Чарджерс" и "Сиэтл Сихокс".

© AP Photo / Stephen Brashear
© AFP 2021

Водители сидят рядом с контейнеровозами в пограничном с Пакистаном городе Чаман, ожидая въезда в Афганистан.

Водители сидят рядом со своими контейнеровозами, ожидая въезда в Афганистан в пограничном с Пакистаном городе Чаман
26 из 30

Водители сидят рядом с контейнеровозами в пограничном с Пакистаном городе Чаман, ожидая въезда в Афганистан.

© AFP 2021
© AP Photo / Altaf Qadri

Учитель проверяет температуру у детей в первый день частичного открытия школ в пригороде Нью-Дели Ноиде.

Учитель проверяет температуру тела ученика в первый день частичного открытия школ в Ноиде, пригороде Нью-Дели, Индия
27 из 30

Учитель проверяет температуру у детей в первый день частичного открытия школ в пригороде Нью-Дели Ноиде.

© AP Photo / Altaf Qadri
© REUTERS / Beresford Hodge

Участники Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.

Люди в карнавальных костюмах на улице в Ноттинг-Хилле в Лондоне, Великобритания
28 из 30

Участники Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.

© REUTERS / Beresford Hodge
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКудрявый и розовый пеликаны в Московском зоопарке.
Кудрявый и розовый пеликаны в Московском зоопарке
29 из 30
Кудрявый и розовый пеликаны в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Туристы на новом аттракционе "Небесная тропа". Это самый протяженный в Крыму экстремальный маршрут, которому нет аналогов.

Туристы принимают участие в новом аттракционе Небесная тропа на горе Ай-Петри в Крыму
30 из 30

Туристы на новом аттракционе "Небесная тропа". Это самый протяженный в Крыму экстремальный маршрут, которому нет аналогов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ФотоШколаМумбаиИспанияСШАМельбурнПаралимпийские игрыРеспублика КрымСочиЛондонПакистанБангкокГерманияНью-ДелиДжо БайденВладимир ЗеленскийВенецианский кинофестивальРедингМосковский зоопаркТунгуска (ЗРПК)День знанийПанджшер (провинция)АлабиноПротестыАй-ПетриНаводнениеКабулВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ЛужникиВладивостокВладимир Путин
 
 
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