Лучшие фото недели: светская Венеция, укрощение строптивых и небесная тропа
Итальянская актриса Серена Росси на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Итальянская актриса Серена Росси на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме.
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме.
Последствия наводнения в испанском городе Альканар.
Последствия наводнения в испанском городе Альканар.
Российская спортсменка Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.
Российская спортсменка Елена Иванова, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T36 на XVI летних Паралимпийских играх.
Беженцы из Афганистана, эвакуированные в Германию.
Автомобили с бойцами "Талибана" в Кабуле (движение запрещено в России как террористическое).
Автомобили с бойцами "Талибана" в Кабуле (движение запрещено в России как террористическое).
Фестиваль "Испытание овчарки" в американском штате Юта. Это популярные во многих странах соревнования для пастушьих пород собак, где оцениваются навыки управления стадом.
Фестиваль "Испытание овчарки" в американском штате Юта. Это популярные во многих странах соревнования для пастушьих пород собак, где оцениваются навыки управления стадом.
Полицейские разговаривают с девушкой, отдыхающей на пляже в Мельбурне.
Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.
Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в новом образовательном комплексе федеральной территории "Сириус" в Сочи.
Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Люди фотографируются в подсолнухах в Великобритании.
Девушки на музыкальном фестивале в Рединге.
Девушки на музыкальном фестивале в Рединге.
Житель Луизианы смотрит на свою лодку, частично затопленную после урагана Ида.
Житель Луизианы смотрит на свою лодку, частично затопленную после урагана Ида.
Разгон антиправительственной демонстрации в Бангкоке водометами.
Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска" на подмосковном полигоне Алабино во время VII Армейских международных игр.
Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска" на подмосковном полигоне Алабино во время VII Армейских международных игр.
Девушки возле стенда Восточного порта на ВЭФ-2021.
Девушки возле стенда Восточного порта на ВЭФ-2021.
Велосипедист укрывается от ливня в Фаридабаде, Индия.
Девушка на аттракционе в новом туристическом месте Гонконга Water World Ocean Park.
Девушка на аттракционе в новом туристическом месте Гонконга Water World Ocean Park.
Вратарь сборной России Маринато Гильерме в матче четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 против команды Хорватии в "Лужниках".
Вратарь сборной России Маринато Гильерме в матче четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 против команды Хорватии в "Лужниках".
Дети на фестивале Кришна-джанмаштами во время сильного ливня в Мумбаи.
Дети на фестивале Кришна-джанмаштами во время сильного ливня в Мумбаи.
Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на Венецианском кинофестивале.
Основательница блога Woman of the World Фархана Боди и итальянская модель Бьянка Балти на Венецианском кинофестивале.
Девушка наблюдает за перформансом под открытым небом в бедном районе Бухареста во время фестиваля цыганских театров.
Девушка наблюдает за перформансом под открытым небом в бедном районе Бухареста во время фестиваля цыганских театров.
Девушки-чирлидеры в перерыве предсезонного матча НФЛ между "Лос-Анджелес Чарджерс" и "Сиэтл Сихокс".
Девушки-чирлидеры в перерыве предсезонного матча НФЛ между "Лос-Анджелес Чарджерс" и "Сиэтл Сихокс".
Водители сидят рядом с контейнеровозами в пограничном с Пакистаном городе Чаман, ожидая въезда в Афганистан.
Водители сидят рядом с контейнеровозами в пограничном с Пакистаном городе Чаман, ожидая въезда в Афганистан.
Учитель проверяет температуру у детей в первый день частичного открытия школ в пригороде Нью-Дели Ноиде.
Учитель проверяет температуру у детей в первый день частичного открытия школ в пригороде Нью-Дели Ноиде.
Участники Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.
Туристы на новом аттракционе "Небесная тропа". Это самый протяженный в Крыму экстремальный маршрут, которому нет аналогов.
Туристы на новом аттракционе "Небесная тропа". Это самый протяженный в Крыму экстремальный маршрут, которому нет аналогов.