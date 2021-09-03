https://ria.ru/20210903/esg-1748456811.html

Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса

Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса - РИА Новости, 03.09.2021

Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса

Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:02

2021-09-03T05:02

2021-09-03T10:44

экономика

герман греф

сбербанк россии

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре."Тема ESG настолько глобальная, что нам стоит выступить с инициативой создания такого ESG-альянса в стране. И мы бы хотели обратиться сегодня к бизнесу с таким предложением и, может быть, в октябре собрать конференцию из компаний, которым интересно, которые хотят в этом поучаствовать и создать такой ESG-альянс", - заявил он, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, такого рода объединение необходимо, чтобы взаимодействовать с правительством страны и на международном уровне, чтобы обсуждать дальнейшие перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии.В октябре можно было бы собрать учредительную конференцию альянса, добавил Греф.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/vyzov-1748194747.html

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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)