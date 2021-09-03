https://ria.ru/20210903/eksport-1748470748.html

Сбербанк: энергетический экспорт России может упасть на $179 миллиардов

Сбербанк: энергетический экспорт России может упасть на $179 миллиардов - РИА Новости, 03.09.2021

Сбербанк: энергетический экспорт России может упасть на $179 миллиардов

Сбербанк прогнозирует, что энергетический экспорт России может упасть на 179 миллиардов долларов к 2035 году из-за энергоперехода, заявил глава банка Герман... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:54

2021-09-03T07:54

2021-09-03T10:03

экономика

технологии

владивосток

герман греф

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

россия

сбер

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Сбербанк прогнозирует, что энергетический экспорт России может упасть на 179 миллиардов долларов к 2035 году из-за энергоперехода, заявил глава банка Герман Греф, выступая на одной из сессий ВЭФ.Согласно исследованию банка, которое представил банкир, к 2050 году падение составит 192 миллиарда долларов."Это, конечно же, прямое использование этого топлива в виде источников энергии. Если мы сумеем сделать (а это надо сделать, конечно же) два маневра: в первую очередь, иные способы переработки - это газохимия и нефтехимия, и превращение этих технологий в более экологичные системы, то тогда цифры мы сможем увидеть иные", - заявил Греф.Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата (при энергопереходе) эксперты "Сбера" оценили в 72%, газа - 52%, энергетического угля - 90%.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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экономика, технологии, владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, россия, сбер, восточный экономический форум — 2021 (вэф)