https://ria.ru/20210903/egipet-1748575345.html
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке - РИА Новости, 03.09.2021
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке
Министерство туризма Египта открыло горячую линию помощи путешественникам на русском языке, работу службы проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:48
2021-09-03T18:48
2021-09-03T18:48
туризм
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шарм-эш-шейх
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КАИР, 3 сен – РИА Новости. Министерство туризма Египта открыло горячую линию помощи путешественникам на русском языке, работу службы проверил корреспондент РИА Новости.Поддержка доступна в Египте по телефонному номеру 19654. На выбор туристам предлагается четыре языка – арабский, английский, украинский, а с 1 сентября и русский.Оператор ответил буквально через 15 секунд."Мы помогаем туристам решить любые их проблемы, если, к примеру, гость хочет путешествовать по стране или, допустим, имеет проблемы с визой, или хочет составить график поездки", – рассказала сотрудница службы. А также можно получить информацию о достопримечательностях Египта, часах их работы и стоимости билетов.Операторы службы принимают звонки ежедневно, в том числе в праздники, с 9.00 до 17.00 по местному времени (10.00-18.00 мск).Россия возобновила авиасообщение с курортами Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запустил перевозчик Egypt Air.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, egypt air, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке
Минтуризма Египта открыло горячую линию помощи туристам на русском языке
КАИР, 3 сен – РИА Новости. Министерство туризма Египта открыло горячую линию помощи путешественникам на русском языке, работу службы проверил корреспондент РИА Новости.
Поддержка доступна в Египте по телефонному номеру 19654. На выбор туристам предлагается четыре языка – арабский, английский, украинский, а с 1 сентября и русский.
Оператор ответил буквально через 15 секунд.
"Мы помогаем туристам решить любые их проблемы, если, к примеру, гость хочет путешествовать по стране или, допустим, имеет проблемы с визой, или хочет составить график поездки", – рассказала сотрудница службы. А также можно получить информацию о достопримечательностях Египта, часах их работы и стоимости билетов.
Операторы службы принимают звонки ежедневно, в том числе в праздники, с 9.00 до 17.00 по местному времени (10.00-18.00 мск).
Россия возобновила авиасообщение с курортами Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запустил перевозчик Egypt Air.