Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210903/egipet-1748575345.html
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке - РИА Новости, 03.09.2021
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке
Министерство туризма Египта открыло горячую линию помощи путешественникам на русском языке, работу службы проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:48
2021-09-03T18:48
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
туристы
egypt air
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155134/15/1551341597_0:230:2826:1820_1920x0_80_0_0_2e170fd41e43237293b154b5ce93e4db.jpg
КАИР, 3 сен – РИА Новости. Министерство туризма Египта открыло горячую линию помощи путешественникам на русском языке, работу службы проверил корреспондент РИА Новости.Поддержка доступна в Египте по телефонному номеру 19654. На выбор туристам предлагается четыре языка – арабский, английский, украинский, а с 1 сентября и русский.Оператор ответил буквально через 15 секунд."Мы помогаем туристам решить любые их проблемы, если, к примеру, гость хочет путешествовать по стране или, допустим, имеет проблемы с визой, или хочет составить график поездки", – рассказала сотрудница службы. А также можно получить информацию о достопримечательностях Египта, часах их работы и стоимости билетов.Операторы службы принимают звонки ежедневно, в том числе в праздники, с 9.00 до 17.00 по местному времени (10.00-18.00 мск).Россия возобновила авиасообщение с курортами Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запустил перевозчик Egypt Air.
https://ria.ru/20210902/turizm-1748276570.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/15/1551341597_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_1faad718b079c02c0ee810d4f9ee8161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, egypt air, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
18:48 03.09.2021
 
В Египте открылась служба помощи туристам на русском языке

Минтуризма Египта открыло горячую линию помощи туристам на русском языке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 3 сен – РИА Новости. Министерство туризма Египта открыло горячую линию помощи путешественникам на русском языке, работу службы проверил корреспондент РИА Новости.
Поддержка доступна в Египте по телефонному номеру 19654. На выбор туристам предлагается четыре языка – арабский, английский, украинский, а с 1 сентября и русский.
Оператор ответил буквально через 15 секунд.
"Мы помогаем туристам решить любые их проблемы, если, к примеру, гость хочет путешествовать по стране или, допустим, имеет проблемы с визой, или хочет составить график поездки", – рассказала сотрудница службы. А также можно получить информацию о достопримечательностях Египта, часах их работы и стоимости билетов.
Операторы службы принимают звонки ежедневно, в том числе в праздники, с 9.00 до 17.00 по местному времени (10.00-18.00 мск).
Россия возобновила авиасообщение с курортами Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запустил перевозчик Egypt Air.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 07:01Туризм
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта
 
ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмтуристыEgypt AirТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния