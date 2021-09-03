https://ria.ru/20210903/ege-1748639509.html

Фальков объяснил феномен "непоступления" стобалльников в вузы

Фальков объяснил феномен "непоступления" стобалльников в вузы - РИА Новости, 03.09.2021

Фальков объяснил феномен "непоступления" стобалльников в вузы

"Непоступление" в этом году в вузы на бюджетные места абитуриентов, набравших высокие баллы на едином государственном экзамене, связано не с заданиями ЕГЭ, а с... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T21:21

2021-09-03T21:21

2021-09-03T21:21

общество

приемная кампания в вузы

единый государственный экзамен (егэ)

вузы

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Непоступление" в этом году в вузы на бюджетные места абитуриентов, набравших высокие баллы на едином государственном экзамене, связано не с заданиями ЕГЭ, а с интересом к поступлению лишь в несколько ведущих вузов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Вы знаете, это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших вот ведущих российских университетов", - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее Минобрнауки сообщало, что в некоторых университетах число абитуриентов, имеющих право на зачисление вне конкурса, превысило число установленных бюджетных мест. Вузами было принято решение о зачислении поступающих олимпиадников за счет средств университета. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что по итогам ЕГЭ этого года необходимо проанализировать, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников.

https://ria.ru/20210902/universitet-1748261475.html

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общество, приемная кампания в вузы, единый государственный экзамен (егэ), вузы, валерий фальков, россия