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Фальков объяснил феномен "непоступления" стобалльников в вузы
Фальков объяснил феномен "непоступления" стобалльников в вузы - РИА Новости, 03.09.2021
Фальков объяснил феномен "непоступления" стобалльников в вузы
"Непоступление" в этом году в вузы на бюджетные места абитуриентов, набравших высокие баллы на едином государственном экзамене, связано не с заданиями ЕГЭ, а с... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T21:21
2021-09-03T21:21
общество
приемная кампания в вузы
единый государственный экзамен (егэ)
вузы
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Непоступление" в этом году в вузы на бюджетные места абитуриентов, набравших высокие баллы на едином государственном экзамене, связано не с заданиями ЕГЭ, а с интересом к поступлению лишь в несколько ведущих вузов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Вы знаете, это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших вот ведущих российских университетов", - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее Минобрнауки сообщало, что в некоторых университетах число абитуриентов, имеющих право на зачисление вне конкурса, превысило число установленных бюджетных мест. Вузами было принято решение о зачислении поступающих олимпиадников за счет средств университета. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что по итогам ЕГЭ этого года необходимо проанализировать, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников.
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общество, приемная кампания в вузы, единый государственный экзамен (егэ), вузы, валерий фальков, россия
21:21 03.09.2021
 
Фальков объяснил феномен "непоступления" стобалльников в вузы

Министр науки и высшего образования Фальков объяснил "непоступление" стобалльников в вузы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает с докладом на просветительском марафоне общества "Новое Знание"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает с докладом на просветительском марафоне общества Новое Знание - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Непоступление" в этом году в вузы на бюджетные места абитуриентов, набравших высокие баллы на едином государственном экзамене, связано не с заданиями ЕГЭ, а с интересом к поступлению лишь в несколько ведущих вузов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Вы знаете, это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших вот ведущих российских университетов", - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Ранее Минобрнауки сообщало, что в некоторых университетах число абитуриентов, имеющих право на зачисление вне конкурса, превысило число установленных бюджетных мест. Вузами было принято решение о зачислении поступающих олимпиадников за счет средств университета. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что по итогам ЕГЭ этого года необходимо проанализировать, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 02:16
МГУ стал лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022
 
ОбществоПриемная кампания в вузыЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ВузыВалерий ФальковРоссия
 
 
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