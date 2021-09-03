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Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ
Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ - РИА Новости, 03.09.2021
Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что единый государственный экзамен – это не самое страшное испытание, которое ожидает молодых людей в жизни. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:00
2021-09-03T15:01
общество
андрей фурсенко
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что единый государственный экзамен – это не самое страшное испытание, которое ожидает молодых людей в жизни. Он также отметил, что натаскивание на ЕГЭ – это проблема не только школы. Если учебные заведения станут уделять экзамену меньше внимания, родители и школьники сразу же начнут искать репетиторов, считает Фурсенко."Коллеги, я могу сказать, что не самое это (ЕГЭ - ред.) страшное испытание в вашей жизни, и точно впереди будут более тяжелые", - заявил он в ходе выступления на марафоне "Новое знание".Фурсенко добавил, что сам он после школы сдавал 11 экзаменов – семь в школе, где невозможно списать, и четыре в вузе, где могли завалить просто потому, что ты не понравился преподавателю, проводящему испытание. При этом, уточнил Фурсенко, в ЕГЭ нет вопросов на засыпку, которые применялись на вступительных испытаниях, когда требовалось кого-то принять, а кого-то не принять.
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общество, андрей фурсенко, единый государственный экзамен (егэ), россия
15:00 03.09.2021 (обновлено: 15:01 03.09.2021)
 
Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ

Помощник президента Фурсенко: ЕГЭ не самое страшное испытание в жизни школьников

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкШкольник перед началом единого государственного экзамена по информатике
Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что единый государственный экзамен – это не самое страшное испытание, которое ожидает молодых людей в жизни.
Он также отметил, что натаскивание на ЕГЭ – это проблема не только школы. Если учебные заведения станут уделять экзамену меньше внимания, родители и школьники сразу же начнут искать репетиторов, считает Фурсенко.
"Коллеги, я могу сказать, что не самое это (ЕГЭ - ред.) страшное испытание в вашей жизни, и точно впереди будут более тяжелые", - заявил он в ходе выступления на марафоне "Новое знание".
Фурсенко добавил, что сам он после школы сдавал 11 экзаменов – семь в школе, где невозможно списать, и четыре в вузе, где могли завалить просто потому, что ты не понравился преподавателю, проводящему испытание. При этом, уточнил Фурсенко, в ЕГЭ нет вопросов на засыпку, которые применялись на вступительных испытаниях, когда требовалось кого-то принять, а кого-то не принять.
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ОбществоАндрей ФурсенкоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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