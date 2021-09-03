https://ria.ru/20210903/ege-1748565861.html

Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ

Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ - РИА Новости, 03.09.2021

Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что единый государственный экзамен – это не самое страшное испытание, которое ожидает молодых людей в жизни. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:00

2021-09-03T15:00

2021-09-03T15:01

общество

андрей фурсенко

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что единый государственный экзамен – это не самое страшное испытание, которое ожидает молодых людей в жизни. Он также отметил, что натаскивание на ЕГЭ – это проблема не только школы. Если учебные заведения станут уделять экзамену меньше внимания, родители и школьники сразу же начнут искать репетиторов, считает Фурсенко."Коллеги, я могу сказать, что не самое это (ЕГЭ - ред.) страшное испытание в вашей жизни, и точно впереди будут более тяжелые", - заявил он в ходе выступления на марафоне "Новое знание".Фурсенко добавил, что сам он после школы сдавал 11 экзаменов – семь в школе, где невозможно списать, и четыре в вузе, где могли завалить просто потому, что ты не понравился преподавателю, проводящему испытание. При этом, уточнил Фурсенко, в ЕГЭ нет вопросов на засыпку, которые применялись на вступительных испытаниях, когда требовалось кого-то принять, а кого-то не принять.

https://ria.ru/20210902/shkola-1748429531.html

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общество, андрей фурсенко, единый государственный экзамен (егэ), россия