https://ria.ru/20210903/dvigatel-1748469342.html

Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем

Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем - РИА Новости, 03.09.2021

Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем

Российский пассажирский самолет Як-40, который был представлен на авиационной выставке МАКС-2021 в электрической версии, в долгосрочной перспективе может... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:44

2021-09-03T07:44

2021-09-03T12:07

экономика

владивосток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

як-40

дальневосточный федеральный университет

денис мантуров

цаги имени н. е. жуковского

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российский пассажирский самолет Як-40, который был представлен на авиационной выставке МАКС-2021 в электрической версии, в долгосрочной перспективе может получить и водородный двигатель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательских работ - ред.) ЦИАМ отрабатывает на летной лаборатории Як-40 - собственно, он был представлен как раз на МАКСе - решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап - будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты", - сказал министр.Он уточнил, что сначала нужно до конца отработать конструкцию с электродвигателем, и только потом или параллельно приступать к использованию водорода."Это такая длинная программа, которая должна дать результат по технологии, которую можно будет потом уже использовать в ОКРе (опытно-конструкторская работа – ред.), который должен привести к разработке уже летательных аппаратов на электрических двигателях на водородных элементах", - добавил Мантуров.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/ssj100-1748466605.html

владивосток

россия

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2021

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экономика, владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), як-40, дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, цаги имени н. е. жуковского, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)