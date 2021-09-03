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Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем
Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем - РИА Новости, 03.09.2021
Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем
Российский пассажирский самолет Як-40, который был представлен на авиационной выставке МАКС-2021 в электрической версии, в долгосрочной перспективе может... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:44
2021-09-03T12:07
экономика
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
як-40
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
цаги имени н. е. жуковского
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российский пассажирский самолет Як-40, который был представлен на авиационной выставке МАКС-2021 в электрической версии, в долгосрочной перспективе может получить и водородный двигатель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательских работ - ред.) ЦИАМ отрабатывает на летной лаборатории Як-40 - собственно, он был представлен как раз на МАКСе - решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап - будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты", - сказал министр.Он уточнил, что сначала нужно до конца отработать конструкцию с электродвигателем, и только потом или параллельно приступать к использованию водорода."Это такая длинная программа, которая должна дать результат по технологии, которую можно будет потом уже использовать в ОКРе (опытно-конструкторская работа – ред.), который должен привести к разработке уже летательных аппаратов на электрических двигателях на водородных элементах", - добавил Мантуров.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), як-40, дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, цаги имени н. е. жуковского, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:44 03.09.2021 (обновлено: 12:07 03.09.2021)
 
Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем

Мантуров: самолет Як-40 в долгосрочной перспективе может получить водородный двигатель

© Фото : @ciam_official/InstagramЯк-40 ЛЛ на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Як-40 ЛЛ на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : @ciam_official/Instagram
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российский пассажирский самолет Як-40, который был представлен на авиационной выставке МАКС-2021 в электрической версии, в долгосрочной перспективе может получить и водородный двигатель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательских работ - ред.) ЦИАМ отрабатывает на летной лаборатории Як-40 - собственно, он был представлен как раз на МАКСе - решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап - будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты", - сказал министр.
Он уточнил, что сначала нужно до конца отработать конструкцию с электродвигателем, и только потом или параллельно приступать к использованию водорода.
"Это такая длинная программа, которая должна дать результат по технологии, которую можно будет потом уже использовать в ОКРе (опытно-конструкторская работа – ред.), который должен привести к разработке уже летательных аппаратов на электрических двигателях на водородных элементах", - добавил Мантуров.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Як-40Дальневосточный федеральный университетДенис МантуровЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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