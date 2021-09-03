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Российские туристы стали чаще ездить в Дубай

Российские туристы стали чаще ездить в Дубай - РИА Новости, 03.09.2021

Российские туристы стали чаще ездить в Дубай

В первом полугодии 2021-го российский турпоток в Дубай оказался на 15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, летние прибытия тоже бьют рекорды,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:43

2021-09-03T13:43

2021-09-03T13:43

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2021-го российский турпоток в Дубай оказался на 15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, летние прибытия тоже бьют рекорды, сообщает АТОР.С января по июнь 2021 года этот эмират посетили 209 704 российских гостя. Если по итогам 2020-го наша страна была четвертым по величине "поставщиком" туристов в Дубай, то уже в первом полугодии 2021-го наши соотечественники заняли второе место.При этом в мае Россия и вовсе оказалась в лидерах по Дубаю, количество визитов составило 40,9 тысячи. В июне зафиксировано 25,1 тысячи прибытий туристов из РФ (прирост +91 процент в сравнении с июнем прошлого года).Напомним, что по итогам 2019 года Дубай с туристическими целями посетили 727,8 тысячи россиян. В 2020-м турпоток из России из-за пандемии сократился на 59,4 процента. Исходя из текущих цифр, отмечают эксперты, не исключено, что в этом году Дубай посетят 400 или даже 450 тысяч россиян.Прирост, по мнению специалистов, обеспечит и осенняя полетная программа. Семь авиакомпаний ставят рейсы в эмират из различных городов России. Кроме того, международная выставка EXPO 2020 впервые будет проходить в Дубае с 1 октября 2021 по 31 марта 2022, что также приведет к увеличению числа туристов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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