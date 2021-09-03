Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210903/dubay-1748510764.html
Российские туристы стали чаще ездить в Дубай
Российские туристы стали чаще ездить в Дубай - РИА Новости, 03.09.2021
Российские туристы стали чаще ездить в Дубай
В первом полугодии 2021-го российский турпоток в Дубай оказался на 15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, летние прибытия тоже бьют рекорды,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:43
2021-09-03T13:43
туризм
дубай (город)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
дубай (эмират)
туристы
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155988/18/1559881813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1768d556f7e957004269b8ba44a6f995.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2021-го российский турпоток в Дубай оказался на 15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, летние прибытия тоже бьют рекорды, сообщает АТОР.С января по июнь 2021 года этот эмират посетили 209 704 российских гостя. Если по итогам 2020-го наша страна была четвертым по величине "поставщиком" туристов в Дубай, то уже в первом полугодии 2021-го наши соотечественники заняли второе место.При этом в мае Россия и вовсе оказалась в лидерах по Дубаю, количество визитов составило 40,9 тысячи. В июне зафиксировано 25,1 тысячи прибытий туристов из РФ (прирост +91 процент в сравнении с июнем прошлого года).Напомним, что по итогам 2019 года Дубай с туристическими целями посетили 727,8 тысячи россиян. В 2020-м турпоток из России из-за пандемии сократился на 59,4 процента. Исходя из текущих цифр, отмечают эксперты, не исключено, что в этом году Дубай посетят 400 или даже 450 тысяч россиян.Прирост, по мнению специалистов, обеспечит и осенняя полетная программа. Семь авиакомпаний ставят рейсы в эмират из различных городов России. Кроме того, международная выставка EXPO 2020 впервые будет проходить в Дубае с 1 октября 2021 по 31 марта 2022, что также приведет к увеличению числа туристов.
https://ria.ru/20210827/oae-1747474231.html
дубай (город)
дубай (эмират)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/18/1559881813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19d6c7906774097fcb568e71ff53304e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дубай (город), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дубай (эмират), туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
13:43 03.09.2021
 

Российские туристы стали чаще ездить в Дубай

© Depositphotos / cherkasВерблюды в Дубае, ОАЭ
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / cherkas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2021-го российский турпоток в Дубай оказался на 15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, летние прибытия тоже бьют рекорды, сообщает АТОР.
С января по июнь 2021 года этот эмират посетили 209 704 российских гостя. Если по итогам 2020-го наша страна была четвертым по величине "поставщиком" туристов в Дубай, то уже в первом полугодии 2021-го наши соотечественники заняли второе место.
При этом в мае Россия и вовсе оказалась в лидерах по Дубаю, количество визитов составило 40,9 тысячи. В июне зафиксировано 25,1 тысячи прибытий туристов из РФ (прирост +91 процент в сравнении с июнем прошлого года).
Напомним, что по итогам 2019 года Дубай с туристическими целями посетили 727,8 тысячи россиян. В 2020-м турпоток из России из-за пандемии сократился на 59,4 процента. Исходя из текущих цифр, отмечают эксперты, не исключено, что в этом году Дубай посетят 400 или даже 450 тысяч россиян.
Прирост, по мнению специалистов, обеспечит и осенняя полетная программа. Семь авиакомпаний ставят рейсы в эмират из различных городов России. Кроме того, международная выставка EXPO 2020 впервые будет проходить в Дубае с 1 октября 2021 по 31 марта 2022, что также приведет к увеличению числа туристов.
Дубай. Экскурсия по каналам - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 17:56Туризм
В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения
 
ТуризмДубай (город)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Дубай (эмират)туристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Лента новостейМолния