https://ria.ru/20210903/dtp-1748649935.html
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 03.09.2021
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на 61-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы, движение по внутренней стороне затруднено, сообщается в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:55
2021-09-03T23:55
2021-09-03T23:55
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
мкад
рублевское шоссе
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 61-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы, движение по внутренней стороне затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На 61-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе столкнулись три автомобиля. Движение по внутренней стороне магистрали затруднено на 1 километр. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места ДТП.Ранее власти информировали, что вечером в пятницу грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве, при ЧП пострадал водитель. Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта.
https://ria.ru/20210715/saratov-1741382540.html
москва
рублевское шоссе
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад, рублевское шоссе
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три машины столкнулись на МКАД на западе Москвы, движение затруднено