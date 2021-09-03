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На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 03.09.2021
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на 61-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы, движение по внутренней стороне затруднено, сообщается в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:55
2021-09-03T23:55
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
мкад
рублевское шоссе
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 61-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы, движение по внутренней стороне затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На 61-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе столкнулись три автомобиля. Движение по внутренней стороне магистрали затруднено на 1 километр. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места ДТП.Ранее власти информировали, что вечером в пятницу грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве, при ЧП пострадал водитель. Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад, рублевское шоссе
23:55 03.09.2021
 
На МКАД столкнулись три автомобиля

Три машины столкнулись на МКАД на западе Москвы, движение затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 61-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы, движение по внутренней стороне затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На 61-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе столкнулись три автомобиля. Движение по внутренней стороне магистрали затруднено на 1 километр. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места ДТП.
Ранее власти информировали, что вечером в пятницу грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве, при ЧП пострадал водитель. Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта.
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ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыМКАДРублевское шоссе
 
 
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