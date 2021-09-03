https://ria.ru/20210903/dtp-1748649935.html

На МКАД столкнулись три автомобиля

На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 03.09.2021

На МКАД столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на 61-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы, движение по внутренней стороне затруднено, сообщается в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T23:55

2021-09-03T23:55

2021-09-03T23:55

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

мкад

рублевское шоссе

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 61-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы, движение по внутренней стороне затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На 61-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе столкнулись три автомобиля. Движение по внутренней стороне магистрали затруднено на 1 километр. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места ДТП.Ранее власти информировали, что вечером в пятницу грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве, при ЧП пострадал водитель. Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта.

https://ria.ru/20210715/saratov-1741382540.html

москва

рублевское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад, рублевское шоссе