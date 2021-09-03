https://ria.ru/20210903/dtp-1748647233.html

В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады

В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады

В Москве грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T23:07

2021-09-03T23:07

2021-09-03T23:51

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК."Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто", — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.На месте работают оперативные службы.Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места ДТП.Как рассказали РИА Новости в столичном ГУ МВД, водитель грузовика получил травмы.

https://ria.ru/20210715/saratov-1741382540.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы