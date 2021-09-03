https://ria.ru/20210903/dtp-1748647233.html
В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады
В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады - РИА Новости, 03.09.2021
В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады
В Москве грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:07
2021-09-03T23:07
2021-09-03T23:51
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК."Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто", — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.На месте работают оперативные службы.Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места ДТП.Как рассказали РИА Новости в столичном ГУ МВД, водитель грузовика получил травмы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
23:07 03.09.2021 (обновлено: 23:51 03.09.2021)
В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады
В Москве на Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК