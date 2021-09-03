https://ria.ru/20210903/dtp-1748634879.html

В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека

В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.09.2021

В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека

Ребёнок погиб, четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T20:26

2021-09-03T20:26

2021-09-03T20:26

происшествия

дтп

иглинский район

уфа

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УФА, 3 сен - РИА Новости. Ребёнок погиб, четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла в 20.00 (18.00 мск) на территории Иглинского района на межпоселковой дороге между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово. Столкнулись Kia и Subaru."В автомобилях находилось 5 человек, в результате ДТП один ребенок 2004 года рождения погиб. Еще 4 человека, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Уфы", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.Отмечается, что движение на автодороге не затруднено.

https://ria.ru/20210830/ufa-1747829454.html

иглинский район

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, иглинский район, уфа