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В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека
В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.09.2021
В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека
Ребёнок погиб, четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:26
2021-09-03T20:26
2021-09-03T20:26
происшествия
дтп
иглинский район
уфа
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УФА, 3 сен - РИА Новости. Ребёнок погиб, четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла в 20.00 (18.00 мск) на территории Иглинского района на межпоселковой дороге между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово. Столкнулись Kia и Subaru."В автомобилях находилось 5 человек, в результате ДТП один ребенок 2004 года рождения погиб. Еще 4 человека, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Уфы", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.Отмечается, что движение на автодороге не затруднено.
https://ria.ru/20210830/ufa-1747829454.html
иглинский район
уфа
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происшествия, дтп, иглинский район, уфа
В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека
МЧС Башкирии: в пригороде Уфы в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека