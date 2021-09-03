Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/dtp-1748634879.html
В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека
В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.09.2021
В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека
Ребёнок погиб, четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:26
2021-09-03T20:26
происшествия
дтп
иглинский район
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_94605bde327c5c77932a2774ed5e85b6.jpg
УФА, 3 сен - РИА Новости. Ребёнок погиб, четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла в 20.00 (18.00 мск) на территории Иглинского района на межпоселковой дороге между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово. Столкнулись Kia и Subaru."В автомобилях находилось 5 человек, в результате ДТП один ребенок 2004 года рождения погиб. Еще 4 человека, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Уфы", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.Отмечается, что движение на автодороге не затруднено.
https://ria.ru/20210830/ufa-1747829454.html
иглинский район
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_814c07dccdce8f5dfcc0bef1df3d00ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, иглинский район, уфа
20:26 03.09.2021
 
В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека

МЧС Башкирии: в пригороде Уфы в ДТП погиб ребенок и пострадали четыре человека

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 3 сен - РИА Новости. Ребёнок погиб, четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла в 20.00 (18.00 мск) на территории Иглинского района на межпоселковой дороге между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово. Столкнулись Kia и Subaru.
"В автомобилях находилось 5 человек, в результате ДТП один ребенок 2004 года рождения погиб. Еще 4 человека, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Уфы", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.
Отмечается, что движение на автодороге не затруднено.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 13:57
В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
 
ПроисшествияДТПИглинский районУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния