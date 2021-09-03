Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/dovlatov-1748500747.html
К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше
К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше - РИА Новости, 03.09.2021
К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше
Открытие памятника фокстерьеру Глаше, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир, лекции и концерты пройдут в рамках фестиваля "День Д", посвященного... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:51
2021-09-03T13:13
культура
максим суханов
сергей довлатов
максим виторган
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748130982_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_eda5da4cb73b2c6071e7bdb49f461944.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Открытие памятника фокстерьеру Глаше, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир, лекции и концерты пройдут в рамках фестиваля "День Д", посвященного 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре."Фестиваль памяти Сергея Довлатова откроется в Петербурге в день рождения писателя — 3 сентября ему бы исполнилось 80 лет. Установка памятника фокстерьеру Глаше, создание граффити с изображением Довлатова, концерты, лекции, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир – это лишь немногие события "Дня Д", - сказано в сообщении. Как ранее сообщали организаторы фестиваля, памятник любимой собаке Довлатова Глаше установят 4 сентября.Фестиваль будет проходить на улице Рубинштейна, где находится единственный в России памятник Сергею Довлатову."С 3 по 5 сентября с 14.00 до 18.00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределенного звука прозвучат произведения Сергея Довлатова. Сборник рассказов "Чемодан" прочтет актер Максим Виторган, "Наши" прозвучат в исполнении актера Максима Суханова, "Соло на Ундервуде" можно будет услышать в исполнении актера Михаила Полицеймако, а "Соло на IBM" прочитает юморист Ефим Шифрин", - сказано в сообщении.Кроме того, произведения Сергея Довлатова впервые прозвучат в Таврическом саду. В ночь с 3 на 4 сентября в 01.10 Дворцовый мост разведут под "саундтрек Довлатова", в который вошли джазовые композиции 1960-1970-х годов в симфонической версии.Программа фестиваля завершится 9 сентября в Москве открытием фотовыставки Натальи Шарымовой "Взгляните на меня с любовью" в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына. Там же пройдет моноспектакль "Лишний" по рассказам Сергея Довлатова в "Меридиан. Театр"."День Д" — ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге 2016 году.Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978 году он жил преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20210810/kino-1745090896.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748130982_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_80759726f47db7de8617d8a243f2ca1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим суханов, сергей довлатов, максим виторган, новости культуры
12:51 03.09.2021 (обновлено: 13:13 03.09.2021)
 
К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше

Открытие памятника фокстерьеру и концерты состоятся в 80-летие Довлатова в Петербурге

© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
 V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова День Д - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Открытие памятника фокстерьеру Глаше, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир, лекции и концерты пройдут в рамках фестиваля "День Д", посвященного 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
"Фестиваль памяти Сергея Довлатова откроется в Петербурге в день рождения писателя — 3 сентября ему бы исполнилось 80 лет. Установка памятника фокстерьеру Глаше, создание граффити с изображением Довлатова, концерты, лекции, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир – это лишь немногие события "Дня Д", - сказано в сообщении. Как ранее сообщали организаторы фестиваля, памятник любимой собаке Довлатова Глаше установят 4 сентября.
Фестиваль будет проходить на улице Рубинштейна, где находится единственный в России памятник Сергею Довлатову.
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
 V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова День Д - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
"С 3 по 5 сентября с 14.00 до 18.00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределенного звука прозвучат произведения Сергея Довлатова. Сборник рассказов "Чемодан" прочтет актер Максим Виторган, "Наши" прозвучат в исполнении актера Максима Суханова, "Соло на Ундервуде" можно будет услышать в исполнении актера Михаила Полицеймако, а "Соло на IBM" прочитает юморист Ефим Шифрин", - сказано в сообщении.
Кроме того, произведения Сергея Довлатова впервые прозвучат в Таврическом саду. В ночь с 3 на 4 сентября в 01.10 Дворцовый мост разведут под "саундтрек Довлатова", в который вошли джазовые композиции 1960-1970-х годов в симфонической версии.
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
 V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова День Д
1 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
 V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова День Д
2 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
 V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова День Д
3 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
1 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
2 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
3 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
Программа фестиваля завершится 9 сентября в Москве открытием фотовыставки Натальи Шарымовой "Взгляните на меня с любовью" в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына. Там же пройдет моноспектакль "Лишний" по рассказам Сергея Довлатова в "Меридиан. Театр".
"День Д" — ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге 2016 году.
Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978 году он жил преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.
Александр Цыпкин - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 08:00Культура
Александр Цыпкин — о продолжении "Беспринципных", цифровом детоксе и юморе
 
КультураМаксим СухановСергей ДовлатовМаксим ВиторганНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Лента новостейМолния