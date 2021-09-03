12:51 03.09.2021 (обновлено: 13:13 03.09.2021)
К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше
Открытие памятника фокстерьеру и концерты состоятся в 80-летие Довлатова в Петербурге
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Открытие памятника фокстерьеру Глаше, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир, лекции и концерты пройдут в рамках фестиваля "День Д", посвященного 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
"Фестиваль памяти Сергея Довлатова откроется в Петербурге в день рождения писателя — 3 сентября ему бы исполнилось 80 лет. Установка памятника фокстерьеру Глаше, создание граффити с изображением Довлатова, концерты, лекции, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир – это лишь немногие события "Дня Д", - сказано в сообщении. Как ранее сообщали организаторы фестиваля, памятник любимой собаке Довлатова Глаше установят 4 сентября.
Фестиваль будет проходить на улице Рубинштейна, где находится единственный в России памятник Сергею Довлатову.
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
"С 3 по 5 сентября с 14.00 до 18.00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределенного звука прозвучат произведения Сергея Довлатова. Сборник рассказов "Чемодан" прочтет актер Максим Виторган, "Наши" прозвучат в исполнении актера Максима Суханова, "Соло на Ундервуде" можно будет услышать в исполнении актера Михаила Полицеймако, а "Соло на IBM" прочитает юморист Ефим Шифрин", - сказано в сообщении.
Кроме того, произведения Сергея Довлатова впервые прозвучат в Таврическом саду. В ночь с 3 на 4 сентября в 01.10 Дворцовый мост разведут под "саундтрек Довлатова", в который вошли джазовые композиции 1960-1970-х годов в симфонической версии.
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
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V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
2 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д" V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
3 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
1 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
2 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
3 из 3
V юбилейный фестиваль Сергея Довлатова "День Д"
© Фото : пресс-служба фестиваля "День Д"
Программа фестиваля завершится 9 сентября в Москве открытием фотовыставки Натальи Шарымовой "Взгляните на меня с любовью" в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына. Там же пройдет моноспектакль "Лишний" по рассказам Сергея Довлатова в "Меридиан. Театр".
"День Д" — ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге 2016 году.
Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978 году он жил преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.