https://ria.ru/20210903/dovlatov-1748500747.html

К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше

К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше - РИА Новости, 03.09.2021

К юбилею Довлатова в Петербурге откроют памятник его фокстерьеру Глаше

Открытие памятника фокстерьеру Глаше, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир, лекции и концерты пройдут в рамках фестиваля "День Д", посвященного... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:51

2021-09-03T12:51

2021-09-03T13:13

культура

максим суханов

сергей довлатов

максим виторган

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Открытие памятника фокстерьеру Глаше, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир, лекции и концерты пройдут в рамках фестиваля "День Д", посвященного 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре."Фестиваль памяти Сергея Довлатова откроется в Петербурге в день рождения писателя — 3 сентября ему бы исполнилось 80 лет. Установка памятника фокстерьеру Глаше, создание граффити с изображением Довлатова, концерты, лекции, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир – это лишь немногие события "Дня Д", - сказано в сообщении. Как ранее сообщали организаторы фестиваля, памятник любимой собаке Довлатова Глаше установят 4 сентября.Фестиваль будет проходить на улице Рубинштейна, где находится единственный в России памятник Сергею Довлатову."С 3 по 5 сентября с 14.00 до 18.00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределенного звука прозвучат произведения Сергея Довлатова. Сборник рассказов "Чемодан" прочтет актер Максим Виторган, "Наши" прозвучат в исполнении актера Максима Суханова, "Соло на Ундервуде" можно будет услышать в исполнении актера Михаила Полицеймако, а "Соло на IBM" прочитает юморист Ефим Шифрин", - сказано в сообщении.Кроме того, произведения Сергея Довлатова впервые прозвучат в Таврическом саду. В ночь с 3 на 4 сентября в 01.10 Дворцовый мост разведут под "саундтрек Довлатова", в который вошли джазовые композиции 1960-1970-х годов в симфонической версии.Программа фестиваля завершится 9 сентября в Москве открытием фотовыставки Натальи Шарымовой "Взгляните на меня с любовью" в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына. Там же пройдет моноспектакль "Лишний" по рассказам Сергея Довлатова в "Меридиан. Театр"."День Д" — ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге 2016 году.Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978 году он жил преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20210810/kino-1745090896.html

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максим суханов, сергей довлатов, максим виторган, новости культуры