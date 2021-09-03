https://ria.ru/20210903/donbass-1748579740.html

ДНР обвинила силовиков в 16 обстрелах за неделю

ДНР обвинила силовиков в 16 обстрелах за неделю - РИА Новости, 03.09.2021

ДНР обвинила силовиков в 16 обстрелах за неделю

Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранены трое мирных жителей, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:00

2021-09-03T16:00

2021-09-03T16:00

в мире

донецкая народная республика

донбасс

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранены трое мирных жителей, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."За неделю зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - сказал Басурин.По его словам, в результате обстрелов ранены мужчина и двое детей, повреждено 12 домов.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210903/donbass-1748568909.html

https://ria.ru/20210831/donbass-1748034486.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр