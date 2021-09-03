https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html

Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом

Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом - РИА Новости, 03.09.2021

Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом

Владимир Путин считает, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:02

2021-09-03T10:02

2021-09-03T12:10

япония

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин считает, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс.Он отметил, что по обновленной конституции Россия неделима и Южные Курилы — навсегда часть страны.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих территорий Токио поставил условием подписания мирного соглашения с Москвой, которое по окончании Второй мировой так и не было достигнуто. Позиция России состоит в том, что указанные земли вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html

япония

россия

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япония, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)