https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом - РИА Новости, 03.09.2021
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
Владимир Путин считает, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:02
2021-09-03T10:02
2021-09-03T12:10
япония
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин считает, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс.Он отметил, что по обновленной конституции Россия неделима и Южные Курилы — навсегда часть страны.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих территорий Токио поставил условием подписания мирного соглашения с Москвой, которое по окончании Второй мировой так и не было достигнуто. Позиция России состоит в том, что указанные земли вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
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япония, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:02 03.09.2021 (обновлено: 12:10 03.09.2021)
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
Президент Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом