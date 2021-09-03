https://ria.ru/20210903/devushka-1748573174.html

В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девять дней назад девушку

В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девять дней назад девушку - РИА Новости, 03.09.2021

В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девять дней назад девушку

Девушку, пропавшую 9 дней назад, обнаружили живой в одном из гаражей в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:29

2021-09-03T15:29

2021-09-03T15:29

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Девушку, пропавшую 9 дней назад, обнаружили живой в одном из гаражей в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По предварительным данным, 24 августа 23-летняя девушка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. По заявлению матери о безвестном исчезновении дочери было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями СК во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России, оперативными сотрудниками Управления МВД России по Нижнему Новгороду и ГУ МВД России по Нижегородской области местонахождение девушки установлено в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашивают девушку, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции устанавливается владелец гаража, в котором обнаружена девушка.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210830/palets-1747896067.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)