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В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девять дней назад девушку
В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девять дней назад девушку - РИА Новости, 03.09.2021
В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девять дней назад девушку
Девушку, пропавшую 9 дней назад, обнаружили живой в одном из гаражей в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:29
2021-09-03T15:29
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Девушку, пропавшую 9 дней назад, обнаружили живой в одном из гаражей в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По предварительным данным, 24 августа 23-летняя девушка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. По заявлению матери о безвестном исчезновении дочери было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями СК во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России, оперативными сотрудниками Управления МВД России по Нижнему Новгороду и ГУ МВД России по Нижегородской области местонахождение девушки установлено в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашивают девушку, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции устанавливается владелец гаража, в котором обнаружена девушка.Расследование уголовного дела продолжается.
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
15:29 03.09.2021
 
В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девять дней назад девушку

Пропавшую девять дней назад в Нижнем Новгороде девушку нашли в гараже

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Девушку, пропавшую 9 дней назад, обнаружили живой в одном из гаражей в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, 24 августа 23-летняя девушка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. По заявлению матери о безвестном исчезновении дочери было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями СК во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России, оперативными сотрудниками Управления МВД России по Нижнему Новгороду и ГУ МВД России по Нижегородской области местонахождение девушки установлено в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашивают девушку, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции устанавливается владелец гаража, в котором обнаружена девушка.
Расследование уголовного дела продолжается.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 20:33
В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке
 
ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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