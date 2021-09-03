https://ria.ru/20210903/chs-1748467314.html

Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах

Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах - РИА Новости, 03.09.2021

Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида". РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:25

2021-09-03T07:25

2021-09-03T07:30

в мире

сша

пенсильвания

нью-йорк (штат)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида".По последним данным, в результате ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк – 15."Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия", - говорится в заявлении Белого дома.Продолжительные ливни обрушились на Восточное побережье США, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Местные власти ведут эвакуацию.

https://ria.ru/20210902/ida-1748426465.html

https://ria.ru/20210902/uragan-1748419722.html

сша

пенсильвания

нью-йорк (штат)

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в мире, сша, пенсильвания, нью-йорк (штат), джо байден