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Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах
Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах - РИА Новости, 03.09.2021
Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:25
2021-09-03T07:25
2021-09-03T07:30
в мире
сша
пенсильвания
нью-йорк (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида".По последним данным, в результате ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк – 15."Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия", - говорится в заявлении Белого дома.Продолжительные ливни обрушились на Восточное побережье США, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Местные власти ведут эвакуацию.
https://ria.ru/20210902/ida-1748426465.html
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в мире, сша, пенсильвания, нью-йорк (штат), джо байден
07:25 03.09.2021 (обновлено: 07:30 03.09.2021)
Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах
Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк