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Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах
Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах - РИА Новости, 03.09.2021
Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:25
2021-09-03T07:30
в мире
сша
пенсильвания
нью-йорк (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида".По последним данным, в результате ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк – 15."Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия", - говорится в заявлении Белого дома.Продолжительные ливни обрушились на Восточное побережье США, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Местные власти ведут эвакуацию.
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в мире, сша, пенсильвания, нью-йорк (штат), джо байден
07:25 03.09.2021 (обновлено: 07:30 03.09.2021)
 
Президент США Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах

Байден объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк

© REUTERS / Mike SegarПоследствия урагана Ида
Последствия урагана Ида - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида".
По последним данным, в результате ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк – 15.
Разрушительная Ида: последствия урагана в США - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 20:00
Разрушительная "Ида": последствия урагана в СШАБолее миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
"Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия", - говорится в заявлении Белого дома.
Продолжительные ливни обрушились на Восточное побережье США, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Местные власти ведут эвакуацию.
Ураган Ида, образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 19:10
В США более 20 человек погибли из-за урагана "Ида", сообщили СМИ
 
В миреСШАПенсильванияНью-Йорк (штат)Джо Байден
 
 
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