03:06 03.09.2021 (обновлено: 07:45 03.09.2021)
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет
Мантуров: Россия сама профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Что касается иностранного участия - это не исключается", - сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя.
"Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, - например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами - вопрос актуальности", - пояснил он.
По его словам, Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки. В то же время, отметил Мантуров, не стоит забывать о принятии самолета на вооружение российской армии.
"Но, еще раз, это в процессе принятия решения", - добавил Мантуров.
Премьера легкого тактического самолета Checkmate состоялась в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Тогда вице-премьер Юрий Борисов заявлял журналистам, что у России уже есть первый "якорный" (предварительный) заказчик на эту машину.
Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет иметь сниженную радиолокационную заметность, сверхманевренность и элементы искусственного интеллекта. Его максимальная боевая нагрузка превысит семь тонн, максимальная скорость - до двух скоростей звука. Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, этот самолет будет стоить 25-30 миллионов долларов, тогда как его аналоги, французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen, - 60-90 миллионов долларов.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.