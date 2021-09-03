https://ria.ru/20210903/checkmate-1748450780.html

Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет

Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет - РИА Новости, 03.09.2021

Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет

Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:06

2021-09-03T03:06

2021-09-03T07:45

новое оружие россии

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

checkmate

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.По его словам, иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя."Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, - например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами - вопрос актуальности", - пояснил он.По его словам, Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки. В то же время, отметил Мантуров, не стоит забывать о принятии самолета на вооружение российской армии."Но, еще раз, это в процессе принятия решения", - добавил Мантуров.Премьера легкого тактического самолета Checkmate состоялась в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Тогда вице-премьер Юрий Борисов заявлял журналистам, что у России уже есть первый "якорный" (предварительный) заказчик на эту машину.Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет иметь сниженную радиолокационную заметность, сверхманевренность и элементы искусственного интеллекта. Его максимальная боевая нагрузка превысит семь тонн, максимальная скорость - до двух скоростей звука. Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, этот самолет будет стоить 25-30 миллионов долларов, тогда как его аналоги, французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen, - 60-90 миллионов долларов.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210827/checkmate-1747445631.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/tenologii-1743200315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), checkmate