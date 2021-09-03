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Новое оружие России
https://ria.ru/20210903/checkmate-1748450780.html
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет - РИА Новости, 03.09.2021
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет
Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:06
2021-09-03T07:45
новое оружие россии
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
checkmate
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.По его словам, иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя."Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, - например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами - вопрос актуальности", - пояснил он.По его словам, Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки. В то же время, отметил Мантуров, не стоит забывать о принятии самолета на вооружение российской армии."Но, еще раз, это в процессе принятия решения", - добавил Мантуров.Премьера легкого тактического самолета Checkmate состоялась в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Тогда вице-премьер Юрий Борисов заявлял журналистам, что у России уже есть первый "якорный" (предварительный) заказчик на эту машину.Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет иметь сниженную радиолокационную заметность, сверхманевренность и элементы искусственного интеллекта. Его максимальная боевая нагрузка превысит семь тонн, максимальная скорость - до двух скоростей звука. Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, этот самолет будет стоить 25-30 миллионов долларов, тогда как его аналоги, французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen, - 60-90 миллионов долларов.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210827/checkmate-1747445631.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/tenologii-1743200315.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), checkmate
03:06 03.09.2021 (обновлено: 07:45 03.09.2021)
 
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет

Мантуров: Россия сама профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate

© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate
© Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Что касается иностранного участия - это не исключается", - сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя.
"Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, - например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами - вопрос актуальности", - пояснил он.
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По его словам, Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки. В то же время, отметил Мантуров, не стоит забывать о принятии самолета на вооружение российской армии.
"Но, еще раз, это в процессе принятия решения", - добавил Мантуров.
Премьера легкого тактического самолета Checkmate состоялась в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Тогда вице-премьер Юрий Борисов заявлял журналистам, что у России уже есть первый "якорный" (предварительный) заказчик на эту машину.
Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет иметь сниженную радиолокационную заметность, сверхманевренность и элементы искусственного интеллекта. Его максимальная боевая нагрузка превысит семь тонн, максимальная скорость - до двух скоростей звука. Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, этот самолет будет стоить 25-30 миллионов долларов, тогда как его аналоги, французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen, - 60-90 миллионов долларов.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 07:41В мире
Стало известно, где будут собирать новый истребитель Checkmate
 
Новое оружие РоссииЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Checkmate
 
 
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