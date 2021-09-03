https://ria.ru/20210903/chasy-1748499884.html

Характеристики умных часов Apple Watch Series 7 утекли в Сеть

Характеристики умных часов Apple Watch Series 7 утекли в Сеть - РИА Новости, 03.09.2021

Характеристики умных часов Apple Watch Series 7 утекли в Сеть

Очередное поколение смарт-часов от Apple получит улучшенный дисплей. Информацию о новинке раскрыл журналист Марк Гурман. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:52

2021-09-03T10:52

2021-09-03T12:36

наука

технологии

гаджеты

apple

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное поколение смарт-часов от Apple получит улучшенный дисплей. Информацию о новинке раскрыл журналист Марк Гурман.Apple Watch Series 7 будут доступны в двух размерах: 41 и 45 миллиметров. Последний получит экран размером около 1,9 дюйма, что больше 1,78 дюйма у 44-миллиметровых Apple Watch Series актуального поколения. Разрешение матрицы увеличится до 396x484 пикселей."Семерка" получит новые циферблаты, на которых будет еще больше информации. Сообщается, что у экранов будет новое ламинирование, благодаря чему инженеры уменьшат зазор между дисплеем и защищающим его стеклом.Часы Apple Watch Series 7 представят уже этой осенью. А в 2022 году придет черед обновления доступных Watch SE и пока безымянной модели часов, которая получит защищенный корпус и предназначена для пользователей-экстремалов.

https://ria.ru/20210624/chasy-1738298944.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, apple