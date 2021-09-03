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Наука
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Характеристики умных часов Apple Watch Series 7 утекли в Сеть
Характеристики умных часов Apple Watch Series 7 утекли в Сеть - РИА Новости, 03.09.2021
Характеристики умных часов Apple Watch Series 7 утекли в Сеть
Очередное поколение смарт-часов от Apple получит улучшенный дисплей. Информацию о новинке раскрыл журналист Марк Гурман. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:52
2021-09-03T12:36
наука
технологии
гаджеты
apple
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное поколение смарт-часов от Apple получит улучшенный дисплей. Информацию о новинке раскрыл журналист Марк Гурман.Apple Watch Series 7 будут доступны в двух размерах: 41 и 45 миллиметров. Последний получит экран размером около 1,9 дюйма, что больше 1,78 дюйма у 44-миллиметровых Apple Watch Series актуального поколения. Разрешение матрицы увеличится до 396x484 пикселей."Семерка" получит новые циферблаты, на которых будет еще больше информации. Сообщается, что у экранов будет новое ламинирование, благодаря чему инженеры уменьшат зазор между дисплеем и защищающим его стеклом.Часы Apple Watch Series 7 представят уже этой осенью. А в 2022 году придет черед обновления доступных Watch SE и пока безымянной модели часов, которая получит защищенный корпус и предназначена для пользователей-экстремалов.
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технологии, гаджеты, apple
10:52 03.09.2021 (обновлено: 12:36 03.09.2021)
 

Характеристики умных часов Apple Watch Series 7 утекли в Сеть

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкApple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное поколение смарт-часов от Apple получит улучшенный дисплей. Информацию о новинке раскрыл журналист Марк Гурман.
Apple Watch Series 7 будут доступны в двух размерах: 41 и 45 миллиметров. Последний получит экран размером около 1,9 дюйма, что больше 1,78 дюйма у 44-миллиметровых Apple Watch Series актуального поколения. Разрешение матрицы увеличится до 396x484 пикселей.
"Семерка" получит новые циферблаты, на которых будет еще больше информации. Сообщается, что у экранов будет новое ламинирование, благодаря чему инженеры уменьшат зазор между дисплеем и защищающим его стеклом.
Часы Apple Watch Series 7 представят уже этой осенью. А в 2022 году придет черед обновления доступных Watch SE и пока безымянной модели часов, которая получит защищенный корпус и предназначена для пользователей-экстремалов.
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