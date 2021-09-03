https://ria.ru/20210903/buryatiya-1748472854.html

Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях

Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях - РИА Новости, 03.09.2021

Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписал с компанией "Друза" соглашение по развитию Наранского... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:12

2021-09-03T08:12

2021-09-03T08:12

экономика

владивосток

селенгинский район

дальневосточный федеральный университет

алексей цыденов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343526_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_908d1459f468e1fe07fc3c19e301df97.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписал с компанией "Друза" соглашение по развитию Наранского месторождения флюоритов в Селенгинском районе с объемом инвестиций более чем 3,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии."Проект предполагает более 3,5 миллиардов рублей объем инвестиций. Компания "Друза" уже подтвердила, что инвестирует точно в срок. Все проекты будут выполнены согласно заявленному", - говорится в сообщении.По итогам подписания документа Цыденов отметил, что "Друза" уже запустила в промышленную эксплуатацию Эгитинское месторождение флюоритов в Еравнинском районе и сейчас заходит на Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе, которое в пять раз больше Эгитинского.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/priamure-1748470324.html

https://ria.ru/20210902/vef-2021-1748344813.html

владивосток

селенгинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, селенгинский район, дальневосточный федеральный университет, алексей цыденов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)