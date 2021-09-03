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Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях
Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях - РИА Новости, 03.09.2021
Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях
Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписал с компанией "Друза" соглашение по развитию Наранского... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:12
2021-09-03T08:12
экономика
владивосток
селенгинский район
дальневосточный федеральный университет
алексей цыденов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписал с компанией "Друза" соглашение по развитию Наранского месторождения флюоритов в Селенгинском районе с объемом инвестиций более чем 3,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии."Проект предполагает более 3,5 миллиардов рублей объем инвестиций. Компания "Друза" уже подтвердила, что инвестирует точно в срок. Все проекты будут выполнены согласно заявленному", - говорится в сообщении.По итогам подписания документа Цыденов отметил, что "Друза" уже запустила в промышленную эксплуатацию Эгитинское месторождение флюоритов в Еравнинском районе и сейчас заходит на Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе, которое в пять раз больше Эгитинского.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/priamure-1748470324.html
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экономика, владивосток, селенгинский район, дальневосточный федеральный университет, алексей цыденов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:12 03.09.2021
 
Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях

Власти Бурятии и "Друза" подписали соглашение с объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавильон "Спорт - норма жизни" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Павильон Спорт - норма жизни на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписал с компанией "Друза" соглашение по развитию Наранского месторождения флюоритов в Селенгинском районе с объемом инвестиций более чем 3,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
"Проект предполагает более 3,5 миллиардов рублей объем инвестиций. Компания "Друза" уже подтвердила, что инвестирует точно в срок. Все проекты будут выполнены согласно заявленному", - говорится в сообщении.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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По итогам подписания документа Цыденов отметил, что "Друза" уже запустила в промышленную эксплуатацию Эгитинское месторождение флюоритов в Еравнинском районе и сейчас заходит на Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе, которое в пять раз больше Эгитинского.
"Это большой проект, и мы надеемся, что он будет реализован в сжатые сроки. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые отчисления в район. То есть, это серьёзный стимул для развития Селенгинского района", - приводит пресс-служба слова Цыденова.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
ВЭФ-2021. Работа форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаВладивостокСеленгинский районДальневосточный федеральный университетАлексей ЦыденовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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