Власти Бурятии и компания "Друза" подписали соглашение об инвестициях
Власти Бурятии и "Друза" подписали соглашение с объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавильон "Спорт - норма жизни" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписал с компанией "Друза" соглашение по развитию Наранского месторождения флюоритов в Селенгинском районе с объемом инвестиций более чем 3,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
"Проект предполагает более 3,5 миллиардов рублей объем инвестиций. Компания "Друза" уже подтвердила, что инвестирует точно в срок. Все проекты будут выполнены согласно заявленному", - говорится в сообщении.
По итогам подписания документа Цыденов отметил, что "Друза" уже запустила в промышленную эксплуатацию Эгитинское месторождение флюоритов в Еравнинском районе и сейчас заходит на Наранское месторождение флюоритов в Селенгинском районе, которое в пять раз больше Эгитинского.
"Это большой проект, и мы надеемся, что он будет реализован в сжатые сроки. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые отчисления в район. То есть, это серьёзный стимул для развития Селенгинского района", - приводит пресс-служба слова Цыденова.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.