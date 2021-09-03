Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/buduschee-1748458631.html
Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
Чубайс рассказал об отраслях будущего для России - РИА Новости, 03.09.2021
Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:34
2021-09-03T11:29
экономика
анатолий чубайс
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748506266_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_af9718ccead1271e4181568e8a4a9936.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России в условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата, сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.Выступая на Восточном экономическом форуме, он пояснил, что антропогенные выбросы парниковых газов привели к ускорению темпов изменения климата. Если максимально упрощать ситуацию, то одна из задач человечества - изъять парниковые газы из атмосферы. С этой задачей могут справится уже имеющиеся технологии, напомнил Чубайс."Создание нового, то, чего не существовало... Улавливание и хранение углерода. То, что сегодня "Газпромнефть" делает, - крайне интересный проект... В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет... Идеи, которые кажутся совсем безумными: а давайте вот мы какую-то часть наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2, а потом будем его закачивать", - сказал Чубайс.Он отметил, что еще три месяца назад такая идея вызывал сомнения, но в сегодняшней ситуации в ней уже видны перспективы. "Сегодня тонна СО2 стоит 56-58 евро, потом будет 70-90 евро. Может, это не бессмысленно?" - добавил Чубайс. Он отметил, что речь в данном случае идет о физическом улавливании и хранении СО2, но не меньше возможностей в органическом улавливании и хранении.По мнению Чубайса, кроме лесов, которые могут быть поглотителями парниковых газов, также этой способностью обладает почва. Отрасль хозяйствования, которая развивает эту способность почв, называется регенеративное земледелие. Смысл его в том, чтобы фитомассу, которая поглощает СО2, накапливать в почвенном слое. "У нас в стране возможности для этого колоссальные", - сказал Чубайс.Он также отметил развитие водородной отрасли и пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России. По словам Чубайса, правительство должно будет значительно масштабировать опыт, который был получен на начальных этапах внедрения ВИЭ и нарастить его долю в энергетике.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/sovet-1748456508.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748506266_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6cd68bd39a85c715efb3f3a04c5e359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, анатолий чубайс, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:34 03.09.2021 (обновлено: 11:29 03.09.2021)
 
Чубайс рассказал об отраслях будущего для России

Чубайс: возобновляемая энергетика и производство водорода могут стать будущим экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России в условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата, сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Выступая на Восточном экономическом форуме, он пояснил, что антропогенные выбросы парниковых газов привели к ускорению темпов изменения климата. Если максимально упрощать ситуацию, то одна из задач человечества - изъять парниковые газы из атмосферы. С этой задачей могут справится уже имеющиеся технологии, напомнил Чубайс.
"Создание нового, то, чего не существовало... Улавливание и хранение углерода. То, что сегодня "Газпромнефть" делает, - крайне интересный проект... В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет... Идеи, которые кажутся совсем безумными: а давайте вот мы какую-то часть наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2, а потом будем его закачивать", - сказал Чубайс.
Он отметил, что еще три месяца назад такая идея вызывал сомнения, но в сегодняшней ситуации в ней уже видны перспективы. "Сегодня тонна СО2 стоит 56-58 евро, потом будет 70-90 евро. Может, это не бессмысленно?" - добавил Чубайс. Он отметил, что речь в данном случае идет о физическом улавливании и хранении СО2, но не меньше возможностей в органическом улавливании и хранении.
По мнению Чубайса, кроме лесов, которые могут быть поглотителями парниковых газов, также этой способностью обладает почва. Отрасль хозяйствования, которая развивает эту способность почв, называется регенеративное земледелие. Смысл его в том, чтобы фитомассу, которая поглощает СО2, накапливать в почвенном слое. "У нас в стране возможности для этого колоссальные", - сказал Чубайс.
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
04:57
Чубайс дал совет угледобывающим компаниям
Он также отметил развитие водородной отрасли и пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России. По словам Чубайса, правительство должно будет значительно масштабировать опыт, который был получен на начальных этапах внедрения ВИЭ и нарастить его долю в энергетике.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаАнатолий ЧубайсРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Лента новостейМолния