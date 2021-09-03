https://ria.ru/20210903/buduschee-1748458631.html

Чубайс рассказал об отраслях будущего для России

Чубайс рассказал об отраслях будущего для России - РИА Новости, 03.09.2021

Чубайс рассказал об отраслях будущего для России

Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:34

2021-09-03T05:34

2021-09-03T11:29

экономика

анатолий чубайс

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России в условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата, сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.Выступая на Восточном экономическом форуме, он пояснил, что антропогенные выбросы парниковых газов привели к ускорению темпов изменения климата. Если максимально упрощать ситуацию, то одна из задач человечества - изъять парниковые газы из атмосферы. С этой задачей могут справится уже имеющиеся технологии, напомнил Чубайс."Создание нового, то, чего не существовало... Улавливание и хранение углерода. То, что сегодня "Газпромнефть" делает, - крайне интересный проект... В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет... Идеи, которые кажутся совсем безумными: а давайте вот мы какую-то часть наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2, а потом будем его закачивать", - сказал Чубайс.Он отметил, что еще три месяца назад такая идея вызывал сомнения, но в сегодняшней ситуации в ней уже видны перспективы. "Сегодня тонна СО2 стоит 56-58 евро, потом будет 70-90 евро. Может, это не бессмысленно?" - добавил Чубайс. Он отметил, что речь в данном случае идет о физическом улавливании и хранении СО2, но не меньше возможностей в органическом улавливании и хранении.По мнению Чубайса, кроме лесов, которые могут быть поглотителями парниковых газов, также этой способностью обладает почва. Отрасль хозяйствования, которая развивает эту способность почв, называется регенеративное земледелие. Смысл его в том, чтобы фитомассу, которая поглощает СО2, накапливать в почвенном слое. "У нас в стране возможности для этого колоссальные", - сказал Чубайс.Он также отметил развитие водородной отрасли и пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России. По словам Чубайса, правительство должно будет значительно масштабировать опыт, который был получен на начальных этапах внедрения ВИЭ и нарастить его долю в энергетике.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/sovet-1748456508.html

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экономика, анатолий чубайс, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)