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Лавров рассказал, чего боится
Лавров рассказал, чего боится - РИА Новости, 03.09.2021
Лавров рассказал, чего боится
Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:42
2021-09-03T13:24
сергей лавров
политика
екатеринбург
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
российское общество "знание"
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал.На марафоне российского общества "Знание" дипломата спросили, когда он в последний раз чувствовал страх.В здании штаб-квартиры РМК, спроектированной Норманом Фостером в Екатеринбурге, 15 этажей. Его необычный фасад напоминает структуру кристаллической решетки меди и повторяет ее цвет.
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сергей лавров, политика, екатеринбург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), российское общество "знание", россия
11:42 03.09.2021 (обновлено: 13:24 03.09.2021)
 
Лавров рассказал, чего боится

Глава МИД Лавров: боюсь высоты, а больше в последнее время никто не пугал

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал.
На марафоне российского общества "Знание" дипломата спросили, когда он в последний раз чувствовал страх.

"Я был в Екатеринбурге, и встречу с общественностью, встречу с бизнесом, с бизнесменами, наши хозяева организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором. Одно из лучших вообще по архитектуре, высотное и <...> я боюсь высоты, а меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно", — рассказал министр.

В здании штаб-квартиры РМК, спроектированной Норманом Фостером в Екатеринбурге, 15 этажей. Его необычный фасад напоминает структуру кристаллической решетки меди и повторяет ее цвет.
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