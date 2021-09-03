11:42 03.09.2021 (обновлено: 13:24 03.09.2021)
Лавров рассказал, чего боится
Глава МИД Лавров: боюсь высоты, а больше в последнее время никто не пугал
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал.
На марафоне российского общества "Знание" дипломата спросили, когда он в последний раз чувствовал страх.
"Я был в Екатеринбурге, и встречу с общественностью, встречу с бизнесом, с бизнесменами, наши хозяева организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором. Одно из лучших вообще по архитектуре, высотное и <...> я боюсь высоты, а меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно", — рассказал министр.
В здании штаб-квартиры РМК, спроектированной Норманом Фостером в Екатеринбурге, 15 этажей. Его необычный фасад напоминает структуру кристаллической решетки меди и повторяет ее цвет.
1 сентября, 11:52Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве