https://ria.ru/20210903/blokirovka-1748485816.html
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN - РИА Новости, 03.09.2021
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:52
2021-09-03T09:52
2021-09-03T11:01
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Среди них Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.Ведомство указывает, что использование сервисов обхода блокировок ведет к "сохранению доступа к запрещенной информации и создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".Отмечается, что у Роскомнадзора есть "белые списки" ресурсов, которые технически необходимы для непрерывной работы ПО и приложений, не нарушающих закон.В ноябре 2017-го в России вступил в силу закон, который обязывает VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковики блокировать доступ к запрещенному контенту. Для этого им нужно подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и выполнять предписания регулятора. VyprVPN и OperaVPN отказались и попали под санкции Роскомнадзора.
https://ria.ru/20210826/twitter-1747343370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, технологии
09:52 03.09.2021 (обновлено: 11:01 03.09.2021)
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих законодательство
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор
заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Среди них Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
Ведомство указывает, что использование сервисов обхода блокировок ведет к "сохранению доступа к запрещенной информации и создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".
Отмечается, что у Роскомнадзора есть "белые списки" ресурсов, которые технически необходимы для непрерывной работы ПО и приложений, не нарушающих закон.
В ноябре 2017-го в России
вступил в силу закон, который обязывает VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковики блокировать доступ к запрещенному контенту. Для этого им нужно подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и выполнять предписания регулятора.
VyprVPN и OperaVPN отказались и попали под санкции Роскомнадзора.