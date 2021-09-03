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Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN - РИА Новости, 03.09.2021
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:52
2021-09-03T11:01
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Среди них Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.Ведомство указывает, что использование сервисов обхода блокировок ведет к "сохранению доступа к запрещенной информации и создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".Отмечается, что у Роскомнадзора есть "белые списки" ресурсов, которые технически необходимы для непрерывной работы ПО и приложений, не нарушающих закон.В ноябре 2017-го в России вступил в силу закон, который обязывает VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковики блокировать доступ к запрещенному контенту. Для этого им нужно подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и выполнять предписания регулятора. VyprVPN и OperaVPN отказались и попали под санкции Роскомнадзора.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, технологии
09:52 03.09.2021 (обновлено: 11:01 03.09.2021)
 
Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN

Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих законодательство

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Среди них Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
Ведомство указывает, что использование сервисов обхода блокировок ведет к "сохранению доступа к запрещенной информации и создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".
Отмечается, что у Роскомнадзора есть "белые списки" ресурсов, которые технически необходимы для непрерывной работы ПО и приложений, не нарушающих закон.
В ноябре 2017-го в России вступил в силу закон, который обязывает VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковики блокировать доступ к запрещенному контенту. Для этого им нужно подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и выполнять предписания регулятора.
VyprVPN и OperaVPN отказались и попали под санкции Роскомнадзора.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбществоТехнологии
 
 
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