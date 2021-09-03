https://ria.ru/20210903/blokirovka-1748485816.html

Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN

Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN - РИА Новости, 03.09.2021

Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN

Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:52

2021-09-03T09:52

2021-09-03T11:01

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

общество

технологии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Среди них Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.Ведомство указывает, что использование сервисов обхода блокировок ведет к "сохранению доступа к запрещенной информации и создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".Отмечается, что у Роскомнадзора есть "белые списки" ресурсов, которые технически необходимы для непрерывной работы ПО и приложений, не нарушающих закон.В ноябре 2017-го в России вступил в силу закон, который обязывает VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковики блокировать доступ к запрещенному контенту. Для этого им нужно подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и выполнять предписания регулятора. VyprVPN и OperaVPN отказались и попали под санкции Роскомнадзора.

https://ria.ru/20210826/twitter-1747343370.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, технологии