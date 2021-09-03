Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/blinken-1748648749.html
Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев
Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев - РИА Новости, 03.09.2021
Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев
США знают о заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:39
2021-09-03T23:40
в мире
сша
иран
великобритания
энтони блинкен
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. США знают о заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.США в пятницу ввели санкции против четырех иранцев, подозреваемых в попытке похищения американской журналистки иранского происхождения Масих Алинежад, которая критиковала ситуацию в Иране."Попытка Ирана похитить гражданина США на американской земле за то, что она использовала свободу слова для критики иранских властей, является неприемлемым и вопиющим нарушением фундаментальных международных норм. Помимо этого конкретного заговора, Соединенные Штаты знают о сохраняющейся заинтересованности Ирана в покушении на других американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц США", - сказано в заявлении Блинкена.Он обвинил четырех иранцев – Махмуда Хазеина, Кию Садегхи, Омида Нури и их предполагаемого лидера Алирезу Фарахани – в планах покушений на соотечественников-диссидентов в Великобритании, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. "В отношении их всех вводятся санкции... за то, что они прямо или опосредованно действовали от имени иранского министерства разведки и безопасности, которое также находится под санкциями США", - отметил Блинкен.Министерство финансов сообщило, что в отношении четверки иранцев применены вторичные санкции.Блинкен пообещал, что США продолжат "противостоять и привлекать к ответственности" правительства, которые практикуют "транснациональные репрессии в отношении диссидентов, журналистов или оппозиционных лидеров".
https://ria.ru/20210903/blinken-1748644179.html
сша
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, иран, великобритания, энтони блинкен, цены на нефть
23:39 03.09.2021 (обновлено: 23:40 03.09.2021)
 
Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев

Госсекретарь США Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. США знают о заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
США в пятницу ввели санкции против четырех иранцев, подозреваемых в попытке похищения американской журналистки иранского происхождения Масих Алинежад, которая критиковала ситуацию в Иране.
"Попытка Ирана похитить гражданина США на американской земле за то, что она использовала свободу слова для критики иранских властей, является неприемлемым и вопиющим нарушением фундаментальных международных норм. Помимо этого конкретного заговора, Соединенные Штаты знают о сохраняющейся заинтересованности Ирана в покушении на других американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц США", - сказано в заявлении Блинкена.
Он обвинил четырех иранцев – Махмуда Хазеина, Кию Садегхи, Омида Нури и их предполагаемого лидера Алирезу Фарахани – в планах покушений на соотечественников-диссидентов в Великобритании, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. "В отношении их всех вводятся санкции... за то, что они прямо или опосредованно действовали от имени иранского министерства разведки и безопасности, которое также находится под санкциями США", - отметил Блинкен.
Министерство финансов сообщило, что в отношении четверки иранцев применены вторичные санкции.
Блинкен пообещал, что США продолжат "противостоять и привлекать к ответственности" правительства, которые практикуют "транснациональные репрессии в отношении диссидентов, журналистов или оппозиционных лидеров".
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 22:31Захват власти в Афганистане талибами
Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов
 
В миреСШАИранВеликобританияЭнтони БлинкенЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния