https://ria.ru/20210903/blinken-1748648749.html

Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев

Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев - РИА Новости, 03.09.2021

Блинкен отметил заинтересованность Ирана в покушениях на американцев

США знают о заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T23:39

2021-09-03T23:39

2021-09-03T23:40

в мире

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. США знают о заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.США в пятницу ввели санкции против четырех иранцев, подозреваемых в попытке похищения американской журналистки иранского происхождения Масих Алинежад, которая критиковала ситуацию в Иране."Попытка Ирана похитить гражданина США на американской земле за то, что она использовала свободу слова для критики иранских властей, является неприемлемым и вопиющим нарушением фундаментальных международных норм. Помимо этого конкретного заговора, Соединенные Штаты знают о сохраняющейся заинтересованности Ирана в покушении на других американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц США", - сказано в заявлении Блинкена.Он обвинил четырех иранцев – Махмуда Хазеина, Кию Садегхи, Омида Нури и их предполагаемого лидера Алирезу Фарахани – в планах покушений на соотечественников-диссидентов в Великобритании, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. "В отношении их всех вводятся санкции... за то, что они прямо или опосредованно действовали от имени иранского министерства разведки и безопасности, которое также находится под санкциями США", - отметил Блинкен.Министерство финансов сообщило, что в отношении четверки иранцев применены вторичные санкции.Блинкен пообещал, что США продолжат "противостоять и привлекать к ответственности" правительства, которые практикуют "транснациональные репрессии в отношении диссидентов, журналистов или оппозиционных лидеров".

https://ria.ru/20210903/blinken-1748644179.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, великобритания, энтони блинкен, цены на нефть