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В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году
В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году - РИА Новости, 03.09.2021
В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году
Систему распознавания людей по биометрическим данным введут во всех видах общественного транспорта к 2024 году, заявил глава профильного министерства Виталий... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:31
2021-09-03T16:13
общество
технологии
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Систему распознавания людей по биометрическим данным введут во всех видах общественного транспорта к 2024 году, заявил глава профильного министерства Виталий Савельев на марафоне "Новое знание"."Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, &lt;...&gt; пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы", — цитирует его газета "Известия".О такой возможности Савельев говорил еще в начале лета. В июле ведомство представило Стратегию цифровой трансформации до 2030 года. Инициатива предполагает, что пассажиры смогут с помощью этой технологии оплачивать проезд и проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах.Кроме того, планируется к 2024 году увеличить среднюю скорость перемещения в городском общественном транспорте на пять процентов, а к 2030 — на 37%.На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 15 октября на всех станциях столичной подземки будет доступна система Face Pay, которую тестировали с августа.
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общество, технологии, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия
15:31 03.09.2021 (обновлено: 16:13 03.09.2021)
 
В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году

К 2024 году на всех видах общественного транспорта в России введут биометрию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Систему распознавания людей по биометрическим данным введут во всех видах общественного транспорта к 2024 году, заявил глава профильного министерства Виталий Савельев на марафоне "Новое знание".
"Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, <...> пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы", — цитирует его газета "Известия".
О такой возможности Савельев говорил еще в начале лета. В июле ведомство представило Стратегию цифровой трансформации до 2030 года. Инициатива предполагает, что пассажиры смогут с помощью этой технологии оплачивать проезд и проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах.
Кроме того, планируется к 2024 году увеличить среднюю скорость перемещения в городском общественном транспорте на пять процентов, а к 2030 — на 37%.
На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 15 октября на всех станциях столичной подземки будет доступна система Face Pay, которую тестировали с августа.
Знак такси - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 04:52
Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
 
ОбществоТехнологииВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Россия
 
 
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