https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html

В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году

В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году - РИА Новости, 03.09.2021

В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году

Систему распознавания людей по биометрическим данным введут во всех видах общественного транспорта к 2024 году, заявил глава профильного министерства Виталий... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:31

2021-09-03T15:31

2021-09-03T16:13

общество

технологии

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Систему распознавания людей по биометрическим данным введут во всех видах общественного транспорта к 2024 году, заявил глава профильного министерства Виталий Савельев на марафоне "Новое знание"."Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, <...> пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы", — цитирует его газета "Известия".О такой возможности Савельев говорил еще в начале лета. В июле ведомство представило Стратегию цифровой трансформации до 2030 года. Инициатива предполагает, что пассажиры смогут с помощью этой технологии оплачивать проезд и проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах.Кроме того, планируется к 2024 году увеличить среднюю скорость перемещения в городском общественном транспорте на пять процентов, а к 2030 — на 37%.На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 15 октября на всех станциях столичной подземки будет доступна система Face Pay, которую тестировали с августа.

https://ria.ru/20210808/voditeli-1744886672.html

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общество, технологии, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия