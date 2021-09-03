https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html

В Белоруссии заявили, что застрявшие на границе беженцы хотят попасть в ЕС

В Белоруссии заявили, что застрявшие на границе беженцы хотят попасть в ЕС - РИА Новости, 03.09.2021

В Белоруссии заявили, что застрявшие на границе беженцы хотят попасть в ЕС

Граждане из нестабильных государств не хотят получения статуса беженца в Белоруссии, они нацелены попасть именно в страны Евросоюза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:12

2021-09-03T09:12

2021-09-03T10:07

в мире

белоруссия

афганистан

евросоюз

мигранты

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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Граждане из нестабильных государств не хотят получения статуса беженца в Белоруссии, они нацелены попасть именно в страны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев."Группа из 32 афганцев уже более двух недель находится на границе с Польшей, на так называемой "нейтральной территории", не на белорусской точно. На прошлой неделе там был представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, интересовался, не хотят ли они в Беларусь, на что они ответили, что намерены оставаться на границе, пока их Польша не пропустит на свою территорию", - сказал Подлинев.Отвечая на вопрос о наличии случаев, когда беженцы после неудачных попыток попасть в ЕС заявляли о желании отказаться от своей цели и остаться в Белоруссии, собеседник сказал, что они были, но давно. "В последние 1,5-2 месяца я таких фактов не припомню. Беженцы нацелены попасть именно в страны ЕС", - подчеркнул Подлинев.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.В том числе несколько десятков нелегальных мигрантов в последние недели остаются заблокированными на границе Белоруссии и Польши. Мигранты нелегально пытались попасть в Польшу, но польские силовики их не пропускают. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории. Ранее представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше попросило Варшаву впустить на свою территорию нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html

https://ria.ru/20210902/chp-1748382130.html

белоруссия

афганистан

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в мире, белоруссия, афганистан, евросоюз, мигранты