09:12 03.09.2021 (обновлено: 10:07 03.09.2021)
В Белоруссии заявили, что застрявшие на границе беженцы хотят попасть в ЕС
Замглавы погранкомитета Белоруссии: застрявшие на границе беженцы хотят попасть в ЕС
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Граждане из нестабильных государств не хотят получения статуса беженца в Белоруссии, они нацелены попасть именно в страны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.
"Группа из 32 афганцев уже более двух недель находится на границе с Польшей, на так называемой "нейтральной территории", не на белорусской точно. На прошлой неделе там был представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, интересовался, не хотят ли они в Беларусь, на что они ответили, что намерены оставаться на границе, пока их Польша не пропустит на свою территорию", - сказал Подлинев.
Отвечая на вопрос о наличии случаев, когда беженцы после неудачных попыток попасть в ЕС заявляли о желании отказаться от своей цели и остаться в Белоруссии, собеседник сказал, что они были, но давно. "В последние 1,5-2 месяца я таких фактов не припомню. Беженцы нацелены попасть именно в страны ЕС", - подчеркнул Подлинев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.
В том числе несколько десятков нелегальных мигрантов в последние недели остаются заблокированными на границе Белоруссии и Польши. Мигранты нелегально пытались попасть в Польшу, но польские силовики их не пропускают. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории. Ранее представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше попросило Варшаву впустить на свою территорию нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией.