Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/bank-1748546172.html
ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8%
ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8% - РИА Новости, 03.09.2021
ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8%
Клиенты Банка ВТБ (ПАО) могут разместить средства на накопительный счет "Копилка" в рублях со ставкой 7%, которая будет действовать до полугода после первого... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:38
2021-09-03T13:38
новости компаний - экономика
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Клиенты Банка ВТБ (ПАО) могут разместить средства на накопительный счет "Копилка" в рублях со ставкой 7%, которая будет действовать до полугода после первого пополнения. Доходность можно увеличить до 8%, подключив опцию "Сбережения" к мультикарте, сообщает кредитная организация.Повышенная ставка доступна для клиентов ВТБ, которые впервые открывают или пополняют накопительный счет "Копилка" в рублях, и действует до шести месяцев с момента поступления средств на счет. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Чтобы увеличить доходность "Копилки" еще на 1 процентный пункт, необходимо подключить к мультикарте опцию "Сбережения"."Сегодня популярность накопительных счетов растет опережающими темпами: с начала года портфель "Копилки" в рублях увеличился на треть. В совокупности с линейкой срочных депозитов накопительный счет позволяет сформировать комплексный портфель сбережений, включающий как размещение средств на длительный срок, так и удобный инструмент с хорошей доходностью для повседневных операций. Для тех, кто только начинает пользоваться этим инструментом, мы увеличиваем ставку по накопительному счету до 7%, которая будет действовать до полугода - это позволит получать доходность на уровне ставок по депозитам с возможностью гибкого управления средствами", - приводится в сообщении комментарий замначальника управления "Сбережения" ВТБ Марии Ворониной.Большинство клиентов ВТБ предпочитает размещать средства на накопительных счетах в дистанционных каналах: сейчас в ВТБ Онлайн открывается 70% всех таких счетов. При открытии "Копилки" в интернет-банке или мобильном приложении (6+) можно выбрать цель для накопления с указанием необходимой суммы и срока, и банк автоматически рассчитает оптимальный объем ежемесячного пополнения. Еще проще достичь поставленной цели клиент может с помощью функции автопополнения счета: выбранная клиентом сумма будет перечисляться с текущего счета на накопительный в определенные дни, при поступлении зарплаты или в виде округления от суммы транзакций по карте.Всего по итогам января-июля ВТБ увеличил розничный портфель привлеченных средств до 7,6 триллиона рублей. Прирост с начала года составил 11%. Объем классических пассивов (вклады, накопительные и текущие счета, эскроу) с начала года практически не изменился и насчитывает 5,2 триллиона рублей. Портфель вложений в инвестпродукты с начала года вырос на 25%, до 2,4 триллиона рублей.
https://ria.ru/20210903/rybopromyshlennost-1748541336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, втб, россия
13:38 03.09.2021
 

ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Клиенты Банка ВТБ (ПАО) могут разместить средства на накопительный счет "Копилка" в рублях со ставкой 7%, которая будет действовать до полугода после первого пополнения. Доходность можно увеличить до 8%, подключив опцию "Сбережения" к мультикарте, сообщает кредитная организация.
Повышенная ставка доступна для клиентов ВТБ, которые впервые открывают или пополняют накопительный счет "Копилка" в рублях, и действует до шести месяцев с момента поступления средств на счет. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Чтобы увеличить доходность "Копилки" еще на 1 процентный пункт, необходимо подключить к мультикарте опцию "Сбережения".
Стенд банка VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
13:18
ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей
"Сегодня популярность накопительных счетов растет опережающими темпами: с начала года портфель "Копилки" в рублях увеличился на треть. В совокупности с линейкой срочных депозитов накопительный счет позволяет сформировать комплексный портфель сбережений, включающий как размещение средств на длительный срок, так и удобный инструмент с хорошей доходностью для повседневных операций. Для тех, кто только начинает пользоваться этим инструментом, мы увеличиваем ставку по накопительному счету до 7%, которая будет действовать до полугода - это позволит получать доходность на уровне ставок по депозитам с возможностью гибкого управления средствами", - приводится в сообщении комментарий замначальника управления "Сбережения" ВТБ Марии Ворониной.
Большинство клиентов ВТБ предпочитает размещать средства на накопительных счетах в дистанционных каналах: сейчас в ВТБ Онлайн открывается 70% всех таких счетов. При открытии "Копилки" в интернет-банке или мобильном приложении (6+) можно выбрать цель для накопления с указанием необходимой суммы и срока, и банк автоматически рассчитает оптимальный объем ежемесячного пополнения. Еще проще достичь поставленной цели клиент может с помощью функции автопополнения счета: выбранная клиентом сумма будет перечисляться с текущего счета на накопительный в определенные дни, при поступлении зарплаты или в виде округления от суммы транзакций по карте.
Всего по итогам января-июля ВТБ увеличил розничный портфель привлеченных средств до 7,6 триллиона рублей. Прирост с начала года составил 11%. Объем классических пассивов (вклады, накопительные и текущие счета, эскроу) с начала года практически не изменился и насчитывает 5,2 триллиона рублей. Портфель вложений в инвестпродукты с начала года вырос на 25%, до 2,4 триллиона рублей.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
13:33В Афганистане отменили первый внутренний рейс из аэропорта Кабула
13:31Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния