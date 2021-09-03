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ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8%

ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8% - РИА Новости, 03.09.2021

ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8%

Клиенты Банка ВТБ (ПАО) могут разместить средства на накопительный счет "Копилка" в рублях со ставкой 7%, которая будет действовать до полугода после первого... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:38

2021-09-03T13:38

2021-09-03T13:38

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Клиенты Банка ВТБ (ПАО) могут разместить средства на накопительный счет "Копилка" в рублях со ставкой 7%, которая будет действовать до полугода после первого пополнения. Доходность можно увеличить до 8%, подключив опцию "Сбережения" к мультикарте, сообщает кредитная организация.Повышенная ставка доступна для клиентов ВТБ, которые впервые открывают или пополняют накопительный счет "Копилка" в рублях, и действует до шести месяцев с момента поступления средств на счет. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Чтобы увеличить доходность "Копилки" еще на 1 процентный пункт, необходимо подключить к мультикарте опцию "Сбережения"."Сегодня популярность накопительных счетов растет опережающими темпами: с начала года портфель "Копилки" в рублях увеличился на треть. В совокупности с линейкой срочных депозитов накопительный счет позволяет сформировать комплексный портфель сбережений, включающий как размещение средств на длительный срок, так и удобный инструмент с хорошей доходностью для повседневных операций. Для тех, кто только начинает пользоваться этим инструментом, мы увеличиваем ставку по накопительному счету до 7%, которая будет действовать до полугода - это позволит получать доходность на уровне ставок по депозитам с возможностью гибкого управления средствами", - приводится в сообщении комментарий замначальника управления "Сбережения" ВТБ Марии Ворониной.Большинство клиентов ВТБ предпочитает размещать средства на накопительных счетах в дистанционных каналах: сейчас в ВТБ Онлайн открывается 70% всех таких счетов. При открытии "Копилки" в интернет-банке или мобильном приложении (6+) можно выбрать цель для накопления с указанием необходимой суммы и срока, и банк автоматически рассчитает оптимальный объем ежемесячного пополнения. Еще проще достичь поставленной цели клиент может с помощью функции автопополнения счета: выбранная клиентом сумма будет перечисляться с текущего счета на накопительный в определенные дни, при поступлении зарплаты или в виде округления от суммы транзакций по карте.Всего по итогам января-июля ВТБ увеличил розничный портфель привлеченных средств до 7,6 триллиона рублей. Прирост с начала года составил 11%. Объем классических пассивов (вклады, накопительные и текущие счета, эскроу) с начала года практически не изменился и насчитывает 5,2 триллиона рублей. Портфель вложений в инвестпродукты с начала года вырос на 25%, до 2,4 триллиона рублей.

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