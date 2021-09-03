https://ria.ru/20210903/bam-1748489910.html

Путин пообещал достойно отметить годовщину начала строительства БАМа

Путин пообещал достойно отметить годовщину начала строительства БАМа - РИА Новости, 03.09.2021

Путин пообещал достойно отметить годовщину начала строительства БАМа

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ обязательно отметят пятидесятилетнюю годовщину строительства Байкало-Амурской магистрали достойно, однако... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:14

2021-09-03T10:14

2021-09-03T10:14

экономика

владимир путин

байкало-амурская магистраль

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ обязательно отметят пятидесятилетнюю годовщину строительства Байкало-Амурской магистрали достойно, однако работа по развитию магистральной инфраструктуры продолжается, включая увеличение пропускной способности."Отдельно остановлюсь на Байкало-Амурской магистрали. Наша страна несколько раз приступала к этому проекту, еще в первой половине 20 века велись изыскания, сооружались участки пути, но именно в 1974 году, почти 50 лет назад, началась полномасштабная стройка. Мы обязательно достойно отметим пятидесятилетнюю годовщину начала строительства БАМа, и хочу выразить признательность ветеранам стройки, которые в условиях сурового климата через тайгу, горные хребты продолжили столь необходимую и незаменимую для нашей страны транспортную артерию", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ."Дорогие друзья, вы заложили мощную основу, и сейчас наша задача - реализовать планы по модернизации БАМа по развитию всего восточного полигона железных дорог в намеченный срок и в заявленных параметрах. Надеюсь, что мы это безусловно исполним", - подчеркнул президент.Он добавил, что ведется работа над расширением возможностей по развитию магистральной инфраструктуры, увеличивая прежде всего пропускную способность Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали: "Об этом мы говорим последнее время очень много, и делается немало, но нужно сделать еще больше".Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210823/bam-1746846632.html

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экономика, владимир путин, байкало-амурская магистраль, восточный экономический форум — 2021 (вэф)