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В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами
В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами - РИА Новости, 03.09.2021
В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами
Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого видели гулявшим с автоматами в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:01
2021-09-03T18:01
2021-09-03T18:01
происшествия
оружие
екатеринбург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого видели гулявшим с автоматами в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что ночь на пятницу в пригороде уральской столицы был замечен мужчина, который шел по улице якобы с несколькими автоматами в руках."На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №12. Следов стрельбы в указанном районе не обнаружено. Опрошенные местные жители о шуме и нарушении общественного порядка не сообщали. По факту инцидента проводится тщательная проверка", - сказал собеседник агентства.В полиции отметили, что личность мужчины устанавливается.
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происшествия, оружие, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами
МВД: в Екатеринбурге ищут мужчину, гулявшего по улице с автоматами