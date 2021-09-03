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В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами
В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами - РИА Новости, 03.09.2021
В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами
Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого видели гулявшим с автоматами в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:01
2021-09-03T18:01
происшествия
оружие
екатеринбург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого видели гулявшим с автоматами в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что ночь на пятницу в пригороде уральской столицы был замечен мужчина, который шел по улице якобы с несколькими автоматами в руках."На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №12. Следов стрельбы в указанном районе не обнаружено. Опрошенные местные жители о шуме и нарушении общественного порядка не сообщали. По факту инцидента проводится тщательная проверка", - сказал собеседник агентства.В полиции отметили, что личность мужчины устанавливается.
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происшествия, оружие, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
18:01 03.09.2021
 
В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами

МВД: в Екатеринбурге ищут мужчину, гулявшего по улице с автоматами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого видели гулявшим с автоматами в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местные СМИ написали, что ночь на пятницу в пригороде уральской столицы был замечен мужчина, который шел по улице якобы с несколькими автоматами в руках.
"На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №12. Следов стрельбы в указанном районе не обнаружено. Опрошенные местные жители о шуме и нарушении общественного порядка не сообщали. По факту инцидента проводится тщательная проверка", - сказал собеседник агентства.
В полиции отметили, что личность мужчины устанавливается.
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ПроисшествияОружиеЕкатеринбургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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