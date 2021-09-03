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В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами

В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами - РИА Новости, 03.09.2021

В Екатеринбурге мужчина гулял по улице с автоматами

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого видели гулявшим с автоматами в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:01

2021-09-03T18:01

2021-09-03T18:01

происшествия

оружие

екатеринбург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого видели гулявшим с автоматами в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что ночь на пятницу в пригороде уральской столицы был замечен мужчина, который шел по улице якобы с несколькими автоматами в руках."На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №12. Следов стрельбы в указанном районе не обнаружено. Опрошенные местные жители о шуме и нарушении общественного порядка не сообщали. По факту инцидента проводится тщательная проверка", - сказал собеседник агентства.В полиции отметили, что личность мужчины устанавливается.

https://ria.ru/20210829/novosibirsk-1747748548.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оружие, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия