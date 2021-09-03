https://ria.ru/20210903/avtomat-1748453001.html

Источник: ВКС включили автомат ППК-20 в аварийный запас летчиков

Источник: ВКС включили автомат ППК-20 в аварийный запас летчиков - РИА Новости, 03.09.2021

Источник: ВКС включили автомат ППК-20 в аварийный запас летчиков

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ приняли решение включить в комплект выживания военных летчиков пистолет-пулемет ППК-20 - теперь это оружие будет укладываться РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:53

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ приняли решение включить в комплект выживания военных летчиков пистолет-пулемет ППК-20 - теперь это оружие будет укладываться в носимый аварийный запас (НАЗ) боевых самолетов, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Ранее и советские, и российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект их снаряжения – для них не было предусмотрено место ни в кабине, ни в НАЗ. При этом пистолет летчик обычно держал просто в кармане."Руководством Воздушно-космических сил России принято решение о штатном включении в НАЗ летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пистолета-пулемета ППК-20. Соответствующие работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнутся в ближайшее время", - сообщил собеседник агентства.Источник уточнил, что ППК-20 будет размещаться в НАЗ со сложенным прикладом, без магазинов и приборов беспламенной и бесшумной стрельбы, а также без другого навесного оборудования. Магазины с боеприпасами и прочие элементы стрелкового комплекта летчик будет брать с собой в новую нательную разгрузку.НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее. НАЗ располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.Как ранее сообщали РИА Новости другие источники в авиаотрасли, поручение о комплектовании НАЗ летчиков автоматическим оружием было дано министром обороны. В начале этого года состоялись военно-технические эксперименты с задействованием нескольких десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. В испытаниях участвовало четыре российских компании-производителя стрелкового оружия. Максимальные баллы по итогам тестов получили образцы "Калашникова" - пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет ПЛК.Согласно источникам РИА Новости, стрелковое оружие будет включаться в комплекты выживания всей линейки российских боевых самолетов, речь идет об истребителях Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, фронтовых бомбардировщиках Су-24 и Су-34.Пистолет-пулемет ППК-20 разработан под патрон 9х19 миллиметров на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН". ППК-20 оснащается прибором малошумной стрельбы, новым складным прикладом, имеет эргономическую пистолетную рукоятку. Пистолет-пулемет питается магазинами на 30 патронов и имеет массу 2,9 килограмма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/shoygu-1744503101.html

https://ria.ru/20210827/bombardirovschik-1747577028.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, миг-35, миг-29, су-30см