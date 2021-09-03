https://ria.ru/20210903/avrora-1748468971.html
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора"
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора" - РИА Новости, 03.09.2021
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора"
Президент России Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании "Аврора" нужно решать после того, как она начнет работу. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:41
2021-09-03T07:41
2021-09-03T07:41
экономика
аврора
владимир путин
чукотавиа
полярные авиалинии
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании "Аврора" нужно решать после того, как она начнет работу."Надо посмотреть, как все это заработает, как реально "Аврора" развернется, и в зависимости от этого подумать над возможной докапитализацией", - сказал он на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний – "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих соответствующим субъектам ДФО. Парк "Авроры" насчитывает 20 самолетов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210624/avrora-1738399280.html
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экономика, аврора, владимир путин, чукотавиа, полярные авиалинии, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора"
Путин: докапитализация "Авроры" будет зависеть от работы авиакомпании