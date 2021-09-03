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Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора"
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора" - РИА Новости, 03.09.2021
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора"
Президент России Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании "Аврора" нужно решать после того, как она начнет работу. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:41
2021-09-03T07:41
экономика
аврора
владимир путин
чукотавиа
полярные авиалинии
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании "Аврора" нужно решать после того, как она начнет работу."Надо посмотреть, как все это заработает, как реально "Аврора" развернется, и в зависимости от этого подумать над возможной докапитализацией", - сказал он на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний – "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих соответствующим субъектам ДФО. Парк "Авроры" насчитывает 20 самолетов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, аврора, владимир путин, чукотавиа, полярные авиалинии, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:41 03.09.2021
 
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора"

Путин: докапитализация "Авроры" будет зависеть от работы авиакомпании

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании "Аврора" нужно решать после того, как она начнет работу.
"Надо посмотреть, как все это заработает, как реально "Аврора" развернется, и в зависимости от этого подумать над возможной докапитализацией", - сказал он на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"
Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний – "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих соответствующим субъектам ДФО. Парк "Авроры" насчитывает 20 самолетов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаАврораВладимир ПутинЧукотавиаПолярные авиалинииДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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