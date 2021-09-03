https://ria.ru/20210903/aviaudar-1748630322.html

Пентагон уверен в правильности своего авиаудара по автомобилю в Кабуле

Пентагон уверен в правильности своего авиаудара по автомобилю в Кабуле - РИА Новости, 03.09.2021

Пентагон уверен в правильности своего авиаудара по автомобилю в Кабуле

Американские военные убеждены, что авиаудар, нанесенный ими по автомобилю в Кабуле в последние дни присутствия в Афганистане, уничтожил легитимную цель,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:33

2021-09-03T19:33

2021-09-03T19:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

взрывы в кабуле

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американские военные убеждены, что авиаудар, нанесенный ими по автомобилю в Кабуле в последние дни присутствия в Афганистане, уничтожил легитимную цель, связанную с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, и опирался на надежные разведданные, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Военные по-прежнему не комментируют сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок."Мы абсолютно точно располагали надежной информацией разведки о том, что это было ИГ*, лица, находившиеся в процессе непосредственного осуществления прямой угрозы аэропорту и нашим людям. Мы нанесли удар своевременно, чтобы нейтрализовать опасность. В министерстве нет сомнений на этот счет", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне."Это была легитимная цель, связанная с ИГ-Вилаят Хорасан*", - добавил он.Незадолго до ухода из Афганистана американские военные с помощью беспилотника уничтожили автомобиль, в котором, по их данным, находилась взрывчатка и группа боевиков-смертников, собиравшихся атаковать кабульский аэропорт. СМИ сообщали, что при налете погибли также мирные афганцы, включая детей.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210831/udar-1748085047.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, взрывы в кабуле