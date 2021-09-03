https://ria.ru/20210903/aviaudar-1748630322.html
Пентагон уверен в правильности своего авиаудара по автомобилю в Кабуле
Пентагон уверен в правильности своего авиаудара по автомобилю в Кабуле - РИА Новости, 03.09.2021
Пентагон уверен в правильности своего авиаудара по автомобилю в Кабуле
Американские военные убеждены, что авиаудар, нанесенный ими по автомобилю в Кабуле в последние дни присутствия в Афганистане, уничтожил легитимную цель,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:33
2021-09-03T19:33
2021-09-03T19:33
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
взрывы в кабуле
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американские военные убеждены, что авиаудар, нанесенный ими по автомобилю в Кабуле в последние дни присутствия в Афганистане, уничтожил легитимную цель, связанную с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, и опирался на надежные разведданные, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Военные по-прежнему не комментируют сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок."Мы абсолютно точно располагали надежной информацией разведки о том, что это было ИГ*, лица, находившиеся в процессе непосредственного осуществления прямой угрозы аэропорту и нашим людям. Мы нанесли удар своевременно, чтобы нейтрализовать опасность. В министерстве нет сомнений на этот счет", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне."Это была легитимная цель, связанная с ИГ-Вилаят Хорасан*", - добавил он.Незадолго до ухода из Афганистана американские военные с помощью беспилотника уничтожили автомобиль, в котором, по их данным, находилась взрывчатка и группа боевиков-смертников, собиравшихся атаковать кабульский аэропорт. СМИ сообщали, что при налете погибли также мирные афганцы, включая детей.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210831/udar-1748085047.html
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в мире, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, взрывы в кабуле
Пентагон уверен в правильности своего авиаудара по автомобилю в Кабуле
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: удар по автомобилю в Кабуле уничтожил цель, связанную ИГ*
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.
Американские военные убеждены, что авиаудар, нанесенный ими по автомобилю в Кабуле
в последние дни присутствия в Афганистане
, уничтожил легитимную цель, связанную с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, и опирался на надежные разведданные, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
.
Военные по-прежнему не комментируют сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.
"Мы абсолютно точно располагали надежной информацией разведки о том, что это было ИГ*, лица, находившиеся в процессе непосредственного осуществления прямой угрозы аэропорту и нашим людям. Мы нанесли удар своевременно, чтобы нейтрализовать опасность. В министерстве нет сомнений на этот счет", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.
"Это была легитимная цель, связанная с ИГ-Вилаят Хорасан*", - добавил он.
Незадолго до ухода из Афганистана американские военные с помощью беспилотника уничтожили автомобиль, в котором, по их данным, находилась взрывчатка и группа боевиков-смертников, собиравшихся атаковать кабульский аэропорт. СМИ сообщали, что при налете погибли также мирные афганцы, включая детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России