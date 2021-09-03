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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210903/ataki-1748591878.html
Сирия попросила Совбез ООН предотвратить повторение израильских атак
Сирия попросила Совбез ООН предотвратить повторение израильских атак - РИА Новости, 03.09.2021
Сирия попросила Совбез ООН предотвратить повторение израильских атак
Сирия просит Совет безопасности ООН принять меры для предотвращения повторения израильских атак по сирийской территории, говорится в заявлении МИД САР, которое... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:47
2021-09-03T16:47
война в сирии
в мире
израиль
дамаск (город)
оон
сирия
мид сирии
совет безопасности оон
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сирия просит Совет безопасности ООН принять меры для предотвращения повторения израильских атак по сирийской территории, говорится в заявлении МИД САР, которое приводит агентство САНА.В ночь на пятницу сирийское агентство САНА сообщило, что Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, нанесен только материальный ущерб. Вскоре после авиаударов в САР в израильских СМИ появилась информация о "звуках взрывов, которые были слышны в центральной части Израиля", однако сирены, предупреждающие о возможных обстрелах, не звучали. На данный момент не установлено, связаны ли эти инциденты. Армия Израиля касательно сообщений об авиаударах в Сирии заявила, что не комментирует информацию иностранных СМИ."Сирийская Арабская Республика, будучи одним из основателей ООН, снова просит Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН выполнять свои обязанности в рамках устава ООН, важнейшими из которых являются поддержание международных мира и безопасности, осуждение неприкрытой израильской агрессии, привлечение Израиля к ответственности и принятие срочных и решительных мер для предотвращения повторения агрессии", - сообщается в заявлении МИД Сирии.
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в мире, израиль, дамаск (город), оон, сирия, мид сирии, совет безопасности оон
16:47 03.09.2021
 
Сирия попросила Совбез ООН предотвратить повторение израильских атак

Сирия попросила Совбез ООН принять меры для предотвращения повторения израильских атак

© Фото : SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 8 апреля 2021
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 8 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сирия просит Совет безопасности ООН принять меры для предотвращения повторения израильских атак по сирийской территории, говорится в заявлении МИД САР, которое приводит агентство САНА.
В ночь на пятницу сирийское агентство САНА сообщило, что Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, нанесен только материальный ущерб. Вскоре после авиаударов в САР в израильских СМИ появилась информация о "звуках взрывов, которые были слышны в центральной части Израиля", однако сирены, предупреждающие о возможных обстрелах, не звучали. На данный момент не установлено, связаны ли эти инциденты. Армия Израиля касательно сообщений об авиаударах в Сирии заявила, что не комментирует информацию иностранных СМИ.
"Сирийская Арабская Республика, будучи одним из основателей ООН, снова просит Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН выполнять свои обязанности в рамках устава ООН, важнейшими из которых являются поддержание международных мира и безопасности, осуждение неприкрытой израильской агрессии, привлечение Израиля к ответственности и принятие срочных и решительных мер для предотвращения повторения агрессии", - сообщается в заявлении МИД Сирии.
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Война в СирииВ миреИзраильДамаск (город)ООНСирияМИД СирииСовет Безопасности ООН
 
 
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