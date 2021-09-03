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Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка - РИА Новости, 03.09.2021
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
Уже несколько участников Восточного экономического форума (ВЭФ) заинтересовались инициативой создания ESG-альянса бизнеса, которую высказал на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:15
2021-09-03T06:15
2021-09-03T06:15
экономика
герман греф
сбербанк россии
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Уже несколько участников Восточного экономического форума (ВЭФ) заинтересовались инициативой создания ESG-альянса бизнеса, которую высказал на ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф, сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин."Мы обсудили это с "Газпромнефтью", еще несколько участников (форума) заявили в явном виде о своей заинтересованности. В октябре мы делаем установочную конференцию ESG-альянса", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.На одной из сессий форума Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре. По его словам, такого рода объединение необходимо, чтобы взаимодействовать с правительством страны и на международном уровне, чтобы обсуждать дальнейшие перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
Зампред Ведяхин: несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка