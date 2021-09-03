Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/alyans-1748461026.html
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка - РИА Новости, 03.09.2021
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
Уже несколько участников Восточного экономического форума (ВЭФ) заинтересовались инициативой создания ESG-альянса бизнеса, которую высказал на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:15
2021-09-03T06:15
экономика
герман греф
сбербанк россии
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577711159_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_355602c92398a79b3baba4eccd2806ba.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Уже несколько участников Восточного экономического форума (ВЭФ) заинтересовались инициативой создания ESG-альянса бизнеса, которую высказал на ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф, сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин."Мы обсудили это с "Газпромнефтью", еще несколько участников (форума) заявили в явном виде о своей заинтересованности. В октябре мы делаем установочную конференцию ESG-альянса", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.На одной из сессий форума Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре. По его словам, такого рода объединение необходимо, чтобы взаимодействовать с правительством страны и на международном уровне, чтобы обсуждать дальнейшие перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210527/gazprombank-1734468788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577711159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9d7814a7c5b622413eb4e8ed74cd690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, герман греф, сбербанк россии, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:15 03.09.2021
 
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка

Зампред Ведяхин: несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Уже несколько участников Восточного экономического форума (ВЭФ) заинтересовались инициативой создания ESG-альянса бизнеса, которую высказал на ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф, сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин.
"Мы обсудили это с "Газпромнефтью", еще несколько участников (форума) заявили в явном виде о своей заинтересованности. В октябре мы делаем установочную конференцию ESG-альянса", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Газпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества Союз казаков-воинов России и зарубежья и АНО Гандбольный клуб Донские казаки – ЮФУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 17:35
Газпромбанк обновил кодекс корпоративной этики с учетом принципов ESG
На одной из сессий форума Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре. По его словам, такого рода объединение необходимо, чтобы взаимодействовать с правительством страны и на международном уровне, чтобы обсуждать дальнейшие перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
13:33В Афганистане отменили первый внутренний рейс из аэропорта Кабула
13:31Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
13:31Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 24 копейки
Лента новостейМолния