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Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:01
2021-09-03T13:01
в мире
сша
талибан
афганистан
владимир путин
латинская америка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику."Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки, а они есть, эти уроки, чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о выводе американских войск из Афганистана."А вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", - сказал президент. Он уточнил, что дело не в России, а в других странах - в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и "везде, по всему миру".В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748523575.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, владимир путин, латинская америка, россия
13:01 03.09.2021
 
Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана

Президент Путин о выводе войск США из Афганистана: главное, чтобы уроки были поняты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику.
"Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки, а они есть, эти уроки, чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о выводе американских войск из Афганистана.
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"А вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", - сказал президент. Он уточнил, что дело не в России, а в других странах - в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и "везде, по всему миру".
"Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Конец это доминирования или не конец, прежде всего, это зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", - добавил президент.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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