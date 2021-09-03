https://ria.ru/20210903/afganistan-1748536090.html

Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана

Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021

Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана

Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:01

2021-09-03T13:01

2021-09-03T13:01

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику."Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки, а они есть, эти уроки, чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о выводе американских войск из Афганистана."А вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", - сказал президент. Он уточнил, что дело не в России, а в других странах - в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и "везде, по всему миру".В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748523575.html

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748524257.html

сша

афганистан

латинская америка

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, владимир путин, латинская америка, россия