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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748524257.html
Путин призвал объединить усилия для решения вопроса Афганистана
Путин призвал объединить усилия для решения вопроса Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал объединить усилия для решения вопроса Афганистана
Нужно объединяться по решению вопроса Афганистана, чтобы обезопасить себя от терроризма и наркотрафика, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:21
2021-09-03T12:46
захват власти в афганистане талибами
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
политика
афганистан
владимир путин
россия
талибан
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Нужно объединяться по решению вопроса Афганистана, чтобы обезопасить себя от терроризма и наркотрафика, заявил президент России Владимир Путин."Нужно всем вместе объединять усилия сейчас, вместе бороться с этими проблемами. Согласен с президентом Казахстана, конечно, вместе нужно решать и вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни. Но, повторяю, нужно этим заняться - объединением усилий", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."Объединяться нужно, чтобы эффективно противодействовать тому же терроризму, ради борьбы с которым вводились американские войска на территорию Афганистана, с распространением наркотиков, организованной преступности. Есть общие угрозы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Эффективно бороться с такими угрозами можно сообща, подчеркнул президент.В начале августа движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.* Запрещенная в России террористическая организация
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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восточный экономический форум — 2021 (вэф), политика, афганистан, владимир путин, россия, талибан
12:21 03.09.2021 (обновлено: 12:46 03.09.2021)
 
Путин призвал объединить усилия для решения вопроса Афганистана

Путин: нужно вместе решать вопрос легализации новых политических сил в Афганистане

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Нужно объединяться по решению вопроса Афганистана, чтобы обезопасить себя от терроризма и наркотрафика, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно всем вместе объединять усилия сейчас, вместе бороться с этими проблемами. Согласен с президентом Казахстана, конечно, вместе нужно решать и вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни. Но, повторяю, нужно этим заняться - объединением усилий", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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"Объединяться нужно, чтобы эффективно противодействовать тому же терроризму, ради борьбы с которым вводились американские войска на территорию Афганистана, с распространением наркотиков, организованной преступности. Есть общие угрозы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Эффективно бороться с такими угрозами можно сообща, подчеркнул президент.
В начале августа движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ПолитикаАфганистанВладимир ПутинРоссияТалибан
 
 
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