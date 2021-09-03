Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*
Представитель "Талибана"*: в новом правительстве Афганистана не будет женщин-министров
© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
РИМ, 2 сен – РИА Новости. Новое правительство Афганистана с половиной прежних министерств будет сформировано в кратчайшие сроки, но женщин-министров в нем не будет, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
"Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство с половиной прежних министерств", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.
По его словам, "большим вопросительным знаком" остается население региона Панджшер, диалог с которым не дает результатов. "Мирный процесс, на который мы так рассчитывали, осложняется. Мы потребовали от войск Панджшера сдачи, чтобы войти в правительство, иначе они будут сокрушены", - сказал представитель Талибана"*.
Отвечая на вопрос, могут ли войти женщины в новое правительство страны, Муджахид заявил: "Не в качестве министров, но, следуя заветам Корана и согласно законам шариата, женщины могут, например, работать в министерствах, в полиции или, например, в судебных органах в качестве помощников". Кроме того, отметил Муджахид, афганские женщины смогут обучаться в вузах.
Говоря о международных связях новых властей Афганистана, представитель "Талибана"* заявил, что главным партнером для него является Китай, представляя собой "основополагающие и невероятные возможности, будучи готовым инвестировать и восстанавливать страну".
"Китай является нашим пропуском на рынки всего мира", - добавил Муджахид.
Он также опроверг мнение об охлаждении отношений с Россией, хотя и заявил, что "такое впечатление может создаться".
"Мы продолжаем поддерживать прекрасные отношения таким важным партнером, как Россия, который играет ключевую роль в регионе. Отношения с Москвой в основном политические и экономические. Россия продолжает быть для нас посредником и вместе с нами участвует в создании условий для международного мира", - сказал представитель движения.
* Запрещенная в России террористическая организация