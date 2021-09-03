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Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*
Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"* - РИА Новости, 03.09.2021
Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*
Новое правительство Афганистана с половиной прежних министерств будет сформировано в кратчайшие сроки, но женщин-министров в нем не будет, заявил представитель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:54
2021-09-03T10:54
в мире
талибан
китай
афганистан
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РИМ, 2 сен – РИА Новости. Новое правительство Афганистана с половиной прежних министерств будет сформировано в кратчайшие сроки, но женщин-министров в нем не будет, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид."Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство с половиной прежних министерств", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.По его словам, "большим вопросительным знаком" остается население региона Панджшер, диалог с которым не дает результатов. "Мирный процесс, на который мы так рассчитывали, осложняется. Мы потребовали от войск Панджшера сдачи, чтобы войти в правительство, иначе они будут сокрушены", - сказал представитель Талибана"*.Отвечая на вопрос, могут ли войти женщины в новое правительство страны, Муджахид заявил: "Не в качестве министров, но, следуя заветам Корана и согласно законам шариата, женщины могут, например, работать в министерствах, в полиции или, например, в судебных органах в качестве помощников". Кроме того, отметил Муджахид, афганские женщины смогут обучаться в вузах.Говоря о международных связях новых властей Афганистана, представитель "Талибана"* заявил, что главным партнером для него является Китай, представляя собой "основополагающие и невероятные возможности, будучи готовым инвестировать и восстанавливать страну"."Китай является нашим пропуском на рынки всего мира", - добавил Муджахид.Он также опроверг мнение об охлаждении отношений с Россией, хотя и заявил, что "такое впечатление может создаться".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748499322.html
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в мире, талибан, китай, афганистан
10:54 03.09.2021
 
Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*

Представитель "Талибана"*: в новом правительстве Афганистана не будет женщин-министров

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Stringer
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РИМ, 2 сен – РИА Новости. Новое правительство Афганистана с половиной прежних министерств будет сформировано в кратчайшие сроки, но женщин-министров в нем не будет, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
"Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство с половиной прежних министерств", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.
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По его словам, "большим вопросительным знаком" остается население региона Панджшер, диалог с которым не дает результатов. "Мирный процесс, на который мы так рассчитывали, осложняется. Мы потребовали от войск Панджшера сдачи, чтобы войти в правительство, иначе они будут сокрушены", - сказал представитель Талибана"*.
Отвечая на вопрос, могут ли войти женщины в новое правительство страны, Муджахид заявил: "Не в качестве министров, но, следуя заветам Корана и согласно законам шариата, женщины могут, например, работать в министерствах, в полиции или, например, в судебных органах в качестве помощников". Кроме того, отметил Муджахид, афганские женщины смогут обучаться в вузах.
Говоря о международных связях новых властей Афганистана, представитель "Талибана"* заявил, что главным партнером для него является Китай, представляя собой "основополагающие и невероятные возможности, будучи готовым инвестировать и восстанавливать страну".
"Китай является нашим пропуском на рынки всего мира", - добавил Муджахид.
Он также опроверг мнение об охлаждении отношений с Россией, хотя и заявил, что "такое впечатление может создаться".
"Мы продолжаем поддерживать прекрасные отношения таким важным партнером, как Россия, который играет ключевую роль в регионе. Отношения с Москвой в основном политические и экономические. Россия продолжает быть для нас посредником и вместе с нами участвует в создании условий для международного мира", - сказал представитель движения.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреТалибанКитайАфганистан
 
 
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