https://ria.ru/20210903/afganistan-1748500397.html

Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*

Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"* - РИА Новости, 03.09.2021

Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*

Новое правительство Афганистана с половиной прежних министерств будет сформировано в кратчайшие сроки, но женщин-министров в нем не будет, заявил представитель... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:54

2021-09-03T10:54

2021-09-03T10:54

в мире

талибан

китай

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043672_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d0b98b347d2d22185b73da33a3832b68.jpg

РИМ, 2 сен – РИА Новости. Новое правительство Афганистана с половиной прежних министерств будет сформировано в кратчайшие сроки, но женщин-министров в нем не будет, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид."Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство с половиной прежних министерств", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.По его словам, "большим вопросительным знаком" остается население региона Панджшер, диалог с которым не дает результатов. "Мирный процесс, на который мы так рассчитывали, осложняется. Мы потребовали от войск Панджшера сдачи, чтобы войти в правительство, иначе они будут сокрушены", - сказал представитель Талибана"*.Отвечая на вопрос, могут ли войти женщины в новое правительство страны, Муджахид заявил: "Не в качестве министров, но, следуя заветам Корана и согласно законам шариата, женщины могут, например, работать в министерствах, в полиции или, например, в судебных органах в качестве помощников". Кроме того, отметил Муджахид, афганские женщины смогут обучаться в вузах.Говоря о международных связях новых властей Афганистана, представитель "Талибана"* заявил, что главным партнером для него является Китай, представляя собой "основополагающие и невероятные возможности, будучи готовым инвестировать и восстанавливать страну"."Китай является нашим пропуском на рынки всего мира", - добавил Муджахид.Он также опроверг мнение об охлаждении отношений с Россией, хотя и заявил, что "такое впечатление может создаться".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748499322.html

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748363901.html

китай

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, китай, афганистан